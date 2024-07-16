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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Комитет ВР рассмотрит законопроект об акцизе на сладкие газированные напитки

Комитет ВР рассмотрит законопроект об акцизе на сладкие газированные напитки

Киев  •  УНН

16 июля 2024, 10:32  •  28286 просмотра

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Комитет Верховной Рады Украины рассмотрит возможность введения акцизного налога на сладкие и ароматизированные напитки с целью уменьшения их потребления и негативного влияния на здоровье населения.

В среду, 17 июля, Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должен рассмотреть законопроект о введении налогов на напитки с добавлением сахара или ароматических веществ. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление нардепа Ярослава Железняка.

Детали 

Депутата обнародовал часть повестки дня Комитета, где указывается, что 17 июля Комитет будет рассматривать законопроекты №9032 и №0932-1.

Завтра на заседание комитета выносят законопроект о введении налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подслащивающих или ароматических веществ

- рассказал нардеп 
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Дополнение

Согласно пояснительной записке законопроекта №9032-1 он разработан с целью сокращения негативного влияния сладких напитков на здоровье населения Украины путем уменьшения их экономической доступности (через механизм налогообложения), а также повышения способности национальной системы здравоохранения.

Документ в частности предлагает отнести воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подслащивающих или ароматических веществ к подакцизным товарам и установить специфическую ставку налога в размере 0,1 евро за 1 литр напитка. Плательщиками налога будут производители и импортеры напитков.

Похожие изменения предусматривает и законопроект №9032. В пояснительной записке, авторы предлагают внести изменения в Налоговый кодекс Украины, а именно введение акцизного налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подслащивающих или ароматических веществ.

Ожидается, что это  может привести к дополнительным бюджетным поступлениям путем введения предусмотренного законопроектом налога.

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