Комитет ВР рассмотрит законопроект об акцизе на сладкие газированные напитки

В среду, 17 июля, Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должен рассмотреть законопроект о введении налогов на напитки с добавлением сахара или ароматических веществ. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление нардепа Ярослава Железняка.

Детали

Депутата обнародовал часть повестки дня Комитета, где указывается, что 17 июля Комитет будет рассматривать законопроекты №9032 и №0932-1.

Завтра на заседание комитета выносят законопроект о введении налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подслащивающих или ароматических веществ - рассказал нардеп

Дополнение

Согласно пояснительной записке законопроекта №9032-1 он разработан с целью сокращения негативного влияния сладких напитков на здоровье населения Украины путем уменьшения их экономической доступности (через механизм налогообложения), а также повышения способности национальной системы здравоохранения.

Документ в частности предлагает отнести воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подслащивающих или ароматических веществ к подакцизным товарам и установить специфическую ставку налога в размере 0,1 евро за 1 литр напитка. Плательщиками налога будут производители и импортеры напитков.

Похожие изменения предусматривает и законопроект №9032. В пояснительной записке, авторы предлагают внести изменения в Налоговый кодекс Украины, а именно введение акцизного налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подслащивающих или ароматических веществ.

Ожидается, что это может привести к дополнительным бюджетным поступлениям путем введения предусмотренного законопроектом налога.

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