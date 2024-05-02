Бизнесу надо быть готовым к повышению налогов, у власти будет соблазн сделать "петлю" - экономист
Киев • УНН
Экономист Владимир Ланда предупреждает, что у правительства будет соблазн набросить "петлю" на бизнес, внезапно повысив налоги, чтобы увеличить поступления в бюджет. Поэтому бизнес должен быть готовым к возможному повышению налогов.
У власти будет соблазн сделать "петлю" бизнесу, чтобы моментально увеличить поступления в бюджет, поэтому бизнесу надо быть готовым к повышению налогов. Такое мнение высказал старший экономист Центра экономической стратегии Владимир Ланда, пишет УНН.
"Решения, которые бизнес убивают, чтобы получить краткосрочные выгоды - это плохие решения. Будет соблазн у власти сделать какую-то удавку, возможно, для того, чтобы поступления увеличить в моменте. Я думаю, что с этим надо быть очень осторожным", - отметил в интервью Ланда.
По его словам, властям придется скорее всего урезать бюджетные расходы. Но в этом вопросе потенциал небольшой, ведь из того, что можно было легко сократить - уже сократили.
"Второе - это, скорее всего, (бизнесу - ред.) придется платить больше налогов", - добавил Ланда.
Он считает, что это не будет супер радикальное решение, как это было с банками, когда их поставили перед фактом, что вместо 18% они должны платить 50% налога на прибыль.
Экономист подчеркнул, что для бизнеса важна прогнозируемость и даже если налоги будут увеличены "это должно оказаться не сегодня на сегодня".
Очень плохая идея делать решения, которые сегодня вступают в силу. Кроме того, если мы говорим, что бизнес должен платить больше налогов - это не может произойти внезапно. Это должно быть сделано так, чтобы бизнес не столкнулся с трудностями, которые он не может преодолеть. Если ему нужны кредитные средства он должен иметь возможность их взять. И это точно не должно быть что-то радикальное. Это точно должно быть только то, что посильно для бизнеса
Он также добавил, что после завершения войны государство должно перейти на систему максимально низких налогов и привлечения иностранных инвестиций.
Добавим
Ранее представители малого бизнеса в опросе УНН пожаловались на налоговое давление и посоветовали главе налогового комитета Рады Даниилу Гетманцеву сильно задуматься над уменьшением нагрузки на малых предпринимателей, ведь бизнес находится на грани закрытия.
Кроме того, на конференцию для малого и среднего бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли люди в костюмах гусей с надписью "Щипай меня - не трогай бизнес!". Вероятно, это отсылка к известной фразе Гетманцева: "Что такое правильное налогообложение? Это искусство общипывать гуся так, чтобы он не кричал". После того как началась трансляция записи обращения Гетманцева, "гуси" начали демонстративно ходить по залу, а затем повернулись к Гетманцеву спиной.
По словам одного из участников перформанса, налоговая политика, которую формирует Гетманцев, заставляет предпринимателей закрывать свой бизнес или вступать в открытое противостояние с нардепом.
Напомним
В эксклюзивном интервью УНН волонтер, основательница креативного агентства ARENA CS, член Борда Young Business Club Яна Матвийчук заявила, что налоговая политика, которую осуществляет Гетманцев сильно тормозит украинскую экономику и, если, его не остановить, в будущем приведет к ее упадку.
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