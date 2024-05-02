Бізнесу треба бути готовим до підвищення податків, у влади буде спокуса зробити "зашморг" - економіст

У влади буде спокуса зробити "зашморг" бізнесу аби моментально збільшити надходження до бюджету, тому бізнесу треба бути готовим до підвищення податків. Таку думку висловив старший економіст Центру економічної стратегії Володимир Ланда, пише УНН.

"Рішення, які бізнес вбивають, щоб отримати короткострокові вигоди – це погані рішення. Буде спокуса у влади зробити якийсь зашморг, можливо, для того, щоб надходження збільшити в моменті. Я думаю, що з цим треба бути дуже обережним", - зазначив в інтервʼю Ланда.

За його словами, владі доведеться скоріше за все урізати бюджетні видатки. Але в цьому питанні потенціал невеликий, адже з того, що можна було легко скоротити – вже скоротили.

"Друге – це, скоріше за все, (бізнесу – ред.) доведеться сплачувати більше податків", - додав Ланда.

Він вважає, що це не буде супер радикальне рішення, як це було з банками, коли їх поставили перед фактом, що замість 18% вони повинні сплачувати 50% податку на прибуток.

Економіст підкреслив, що для бізнесу важлива прогнозованість і навіть, якщо податки будуть збільшені "це має виявитись не сьогодні на сьогодні".

Дуже погана ідея робити рішення, які сьогодні вступають в силу. Крім того, якщо ми кажемо, що бізнес повинен сплачувати більше податків – це не може відбутися раптово. Це має бути зроблено так, щоб бізнес не зіткнувся з труднощами, які він не може подолати. Якщо йому потрібні кредитні кошти він повинен мати змогу їх взяти. І це точно не має бути щось радикальне. Це точно має бути тільки те, що посильне для бізнесу - зазначив Ланда.

Він також додав, що після завершення війни держава повинна перейти на систему максимально низьких податків і залучення іноземних інвестицій.

Додамо

Раніше представники малого бізнесу в опитуванні УНН поскаржилися на податковий тиск і порадили голові податкового комітету Ради Данилу Гетманцеву сильно задуматись над зменшенням навантаження на малих підприємців, адже бізнес знаходиться на межі закриття.

Крім того, на конференцію для малого і середнього бізнесу, де планувався виступ Гетманцева, прийшли люди в костюмах гусей із надписом "Щипай мене – не чіпай бізнес!". Ймовірно, це відсилання до відомої фрази Гетманцева: "Що таке правильне оподаткування? Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав". Після того як розпочалась трансляція запису звернення Гетманцева, "гуси" почали демонстративно ходити залою, а потім повернулися до Гетманцева спиною.

За словами одного з учасників перформансу, податкова політика, яку формує Гетманцев, змушує підприємців закривати свій бізнес або вступати в відкрите протистояння з нардепом.

Нагадаємо

В ексклюзивному інтервʼю УНН волонтерка, засновниця креативної агенції ARENA CS, членкиня Борду Young Business Club Яна Матвійчук заявила, що податкова політика, яку здійснює Гетманцев сильно гальмує українську економіку і, якщо, його не зупинити, у майбутньому призведе до її занепаду.