Минреинтеграции направило более 47 миллионов гривен в областные бюджеты на компенсации за размещение внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

Детали

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий направило более 47 миллионов гривен в областные бюджеты на компенсации за размещение этих лиц. Общая сумма, составляющая 47,7 миллиона гривен, предназначена для дополнительной финансовой поддержки коммунальных и государственных учреждений, а также учреждений общей собственности территориальных громад. Эти средства будут использованы для выплаты компенсаций за бесплатное размещение внутренних переселенцев в марте 2024 года.

Сообщение о выделении этих средств поступило во время заседания Координационного штаба по вопросам обеспечения реализации прав и свобод ВПЛ, которое возглавляет Вице-премьер-министр Украины - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.