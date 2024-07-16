С завтрашнего дня, с 17 июля, в пунктах пропуска при выезде граждан за пределы Украины у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет пограничники будут проверять наличие военно-учетных документов. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона во вторник, передает УНН.

Детали

"С завтрашнего дня с 00:00 часов в пунктах пропуска при выезде граждан за пределы Украины у мужчин в возрасте от 18 до 60 начнем проверять наличие военно-учетных документов. Это касается всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. При отсутствии такого документа будет выноситься отказ в пересечении границы. Напомню, что категории тех, кому разрешено пересекать границу и условия пересечения, прописанные в правилах пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденные постановлением правительства №57, они не изменились, но к тем условиям, которые есть, то добавляется собственно и наличие военно-учетного документа", - сказал Демченко.

Он добавил, что граждане смогут предъявлять и бумажный военно-учетный документ в виде книжечки, или временное удостоверение военнообязанного, или военно-учетный документ в электронной форме при условии наличия QR-кода, чтобы пограничники могли считать его.

"Если у пограничников будут возникать какие-то сомнения относительно данных, которые отображаются в военно-учетном документе, или сомнения, что документ может быть поддельным, то мы обязательно проверим всю эту информацию в системе "Оберіг", - добавил Демченко.

Напомним

На сегодня, 16 июля, свои данные через приложение Резерв+ обновили почти 3,2 млн граждан. Также через приложение почти 3 млн граждан сформировали электронный военно-учетный документ.