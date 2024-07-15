Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

Сборной Англии по футболу вновь было не суждено выиграть титул чемпиона Европы. После 1:2 в матче с Испанией король Великобритании Чарльз III нашел утешительные слова для коллектива английской сборной. Пишет УНН со ссылкой на Ansa.

Детали

После поражения сборной Англии в финале чемпионата Европы, пока пресса и болельщики обсуждают судьбу главного тренера команды Гарета Саутгейта, король Чарльз призывает всех - начиная с самого технического комиссара - "высоко держать голову" за то, что они добились "отличного результата".

Справка

75-летний монарх выступил с заявлением в адрес сборной Англии после того, как вчера вечером они проиграли Испании со счетом 2:1 на Евро-2022 в Берлине.

В нем говорилось: "Хотя победа, возможно, и ускользнула от вас этим вечером, тем не менее, мы с женой присоединяемся ко всей моей семье и призываем вас и вашу команду поддержки держать головы высоко. .. Все, кто участвовал в спортивных мероприятиях любого уровня, знают, насколько отчаянным может быть такой результат, когда приз был так близок. .. Выразим искренние соболезнования, даже когда мы поздравляем Испанию. .. Но, пожалуйста, знайте, что ваш успех в выходе в финал чемпионата Европы сам по себе является действительно большим достижением, которое приносит с собой гордость нации, которая будет продолжать рычать за Трех львов сегодня – и во многих триумфах, которые без сомнения, впереди".

Дополнение

Саутгейт не захотел обсуждать свое будущее, несмотря на то, что накануне чемпионата Европы он сам обозначил победу в Берлине, как условие продолжения руководства сборной. Однако теперь многие требуют его увольнения, начиная с Гэри Линекера, популярного комментатора BBC.

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