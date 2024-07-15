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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
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Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
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11 июля 2024, 09:08  •  214490 просмотра
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НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

11 июля 2024, 07:15  •  207810 просмотра
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15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

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14 июля: День осведомленности об акулах, День рыбака в Украине

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Олень, ведро клубники и смычок для скрипки: в Укрзализныце рассказали о самых интересных вещах, которые забывали пассажиры

Олень, ведро клубники и смычок для скрипки: в Укрзализныце рассказали о самых интересных вещах, которые забывали пассажиры

13 июля 2024, 12:14  •  66043 просмотра
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Всемирный день рома, Международный день головоломки, День купания голышом. Что еще можно отметить 13 июля

13 июля 2024, 03:03  •  72121 просмотра
Marvel показал трейлер фильма "Капитан Америка: Прекрасный новый мир" уже без Криса Эванса

Marvel показал трейлер фильма "Капитан Америка: Прекрасный новый мир" уже без Криса Эванса

12 июля 2024, 18:19  •  72734 просмотра
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Крайне напряженная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 июля
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Крайне напряженная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 июля

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12 июля 2024, 13:46  •  135292 просмотра

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12 июля 2024, 08:43  •  136952 просмотра

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ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество напрямую из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины

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12 июля 2024, 08:15  •  100141 просмотра

Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор

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