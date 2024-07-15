15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

Сегодня, 15 июля, отмечается День Украинской государственности. Событие было учреждено указом президента в августе 2021 года, пишет УНН.

Впервые День украинской государственности жители нашей страны отметили в условиях полномасштабной российской агрессии 28 июля 2022 года, ведь событие было привязано ко Дню крещения Руси-Украины и Дню памяти равноапостольного князя Владимира.

С переходом в прошлом году Православной церкви Украины на новоюлианский календарь все три события сместились на 15 июля.

Впервые День крещения Киевской Руси отметили в 1888 году по инициативе тогдашнего митрополита Киевского Платона.

В советское время, об этом знаменательном событии особо не вспоминали. В 1987 году Генассамблея ЮНЕСКО в своем постановлении призвала отметить тысячелетний юбилей крещения Киевской Руси как выдающееся для всего мира историческое и культурное событие.

В независимой Украине День крещения Киевской Руси-Украины стал официальным праздником с 2008 года на основании указа президента.

А по церковному календарю сегодня День памяти равноапостольного князя Владимира - правителя, который крестил Киевскую Русь.

Владимир взошел на киевский престол в 980 году в результате междоусобной войны, одолев своего старшего брата Ярополка.

Угрожал войной императорам Константинополя Василию и Константину, и захотел, чтобы они отдали за него замуж свою сестру Анну. Те согласились, но при условии, что Владимир примет крещение.

После женитьбы Владимир вернулся в Киев, крестил своих сыновей, уничтожил всех языческих идолов, а статую Перуна приказал выбросить в Днепр.

В 988 году в притоке Днепра, реке Почайна состоялся массовый обряд крещения киевлян с участием Владимира и митрополита Киевского Михаила.

Во многих странах мира сегодня проходят мероприятия по случаю Всемирного дня навыков молодежи.

Цель события - привлечение общества к улучшению социальных и экономических условий жизни для молодого поколения, чтобы преодолеть присутствующую сегодня мировую проблему безработицы.

В ООН к категории "молодежь" относят людей в возрасте 15-24 года, в ЕС - 13-30 лет.

По разным статистическим данным, более 75 миллионов молодых людей на планете являются безработными, а около 125 миллионов - имеют низкий уровень доходов.

Также сегодня можно присоединиться ко Дню благотворительности в социальных медиа.

Событие было основано в 2013 году с целью распространения инициатив благотворительности в соцсетях.

Именины 15 июля празднуют Владимир, Василий.