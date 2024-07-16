16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

Сегодня, 16 июля, зоозащитники во многих странах могут присоединиться к празднованию Дня благодарности морской свинке, пишет УНН.

Родиной морских свинок являются горы Анды. Долгое время морские свинки для некоторых коренных народов Южной Америки были домашними животными, а из их мяса готовили разнообразные блюда.

При этом, есть исторические свидетельства, что в некоторых культурах морским свинкам поклонялись как божествам.

В XVI веке этих животных завезли в Европу. Именно с этим связано появление их названия, ведь внешне они напоминали свиней, а завезли их морским путем. Некоторое время морские свинки считались экзотическими животными и атрибутом состоятельных людей. Впоследствии из-за определенного биологического сходства с людьми этих милых животных начали использовать для проведения различных медицинских экспериментов. Поэтому, одна из основных целей сегодняшнего события - призыв к обществу полностью прекратить лабораторные исследования над морскими свинками.

Еще одно сегодняшнее зоологическое событие - Всемирный день змей.

На сегодняшний день науке известно об около трех тысяч видов змей. В Украине можно встретить 11 видов змей.

Важность змей для баланса экосистемы планеты заключается в том, что они регулируют популяцию насекомых, мелких земноводных животных и млекопитающих.

Самой большой ядовитой змеей в мире является королевская кобра, длина которой может достигать 6-ти метров, а самой неядовитой - сетчатый питон. Он может вырасти до 12-ти метров в длину.

В Украине сегодня свой профессиональный праздник отмечают бухгалтера и аудиторы. Событие было основано в 2018 году.

Потребность в учете доходов и расходов появилась в древнейшие времена, когда люди сначала обменивали определенные товары и ресурсы, а затем начали продавать и покупать их.

Во время раскопок поселений Трипольской культуры археологи нашли таблички с определенными знаками, на которых, как считается, предки украинцев вели учет зерна, скота и тому подобное.

В XIV - XV веках, во времена расцвета купеческих гильдий, в Украине начали появляться люди, которые помогали купцам вести кассовые книги.

По церковному календарю сегодня день памяти святого мученика Атеногена и 10 его учеников.

Атеноген был проповедником, богословом и епископом в городе Севастия в Малой Азии.

Во время усиления гонений на христиан, по приказу местного правителя Атиногена и его учеников схватили и приказали принести жертву языческим богам. Епископ и ученики отказались это сделать, их долго и жестоко пытали, а затем казнили.

Именины 16 июля празднуют Федор, Яков, Валентина, Юлия.