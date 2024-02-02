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Кейс Зими. Експерти розповіли, чим особлива справа щодо зловживань у Нацбанку

Кейс Зими. Експерти розповіли, чим особлива справа щодо зловживань у Нацбанку

Київ • УНН

 • 388786 перегляди

Проти посадовця Нацбанку порушено кримінальну справу за фактом можливих зловживань владою та службовим становищем

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу щодо можливих зловживань владою та службовим становищем директором юридичного департаменту Національного банку України Олександром Зимою. Експерти, опитані УНН, кажуть, що дії чиновника можуть негативно вплинути на імідж нашої країни на міжнародній арені. 

Деталі

Із офіційного повідомлення НБУ відомо, що Зима був призначений на посаду Правлінням Національного банку з 05 грудня 2022 року.

З 2001 року Олександр Зима працював у "Ощадбанку", як і теперішній керівник НБУ Андрій Пишний. За час роботи там Зима піднявся карʼєрними сходами від головного юрисконсульта до керівника юридичного департаменту.

Він має юридичну освіту і, як стверджують в Нацбанку, працює у сфері права понад 22 роки.

Наразі Олександр Зима також є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що призначає та звільняє з посади директора-розпорядника Фонду.

Із власних джерел УНН стало відомо, що ДБР відкрило кримінальну справу за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків (ч.2 ст. 364 ККУ), Олександром Зимою. Кримінальна справа стосується листа Національного банку України до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Олександра Зими. 

У листі, який є в розпорядженні УНН, директор юрдепартаменту НБУ рекомендував Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відкликати чотири позови банку "Конкорд" до Національного банку України.

Представники банку ще до того, як було ухвалено рішення про його ліквідацію, подали до суду позови із вимогами скасувати штрафи, призначені Нацбанком, на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Суд не встиг їх розглянути до того, як "Конкорд" перейшов в управління ФГВФО й туди було введено тимчасову адміністрацію. А тому подальший супровід позовів у судах мали здійснювати представники Фонду.

В листі Зима вказав, що супроводження судових справ щодо оскарження рішень НБУ нібито "не є метою діяльності Фонду".

Редакція УНН звернулась за офіційним підтвердженням інформації про відкриття кримінальної справи, у якій фігурує Олександр Зима, до Державного бюро розслідувань. Проте після закінчення строку, відведеного законом на відповідь, у ДБР відповіли, що їм необхідні додаткові 20 днів для підготовки відповіді, а в разі незгоди з таким рішенням запропонували подати на них до суду.

Варто зазначити, що ФГВФО рекомендації, отримані від Національного банку України виконав і відізвав позови.

За словами юриста Станіслава Батрина, юридичний департамент Національного банку України не мав повноважень для написання відповідного листа з рекомендаціями ФГВФО. Тому в діях директора департаменту Олександра Зими вбачається незаконне втручання  в роботу Фонду.

"Дії юридичного департаменту Нацбанку виходять за межі чинного матеріального та процесуального законодавства. Наявний у розпорядженні лист не містить посилання на нормативно - правову базу, яка б уповноважувала начальника департаменту на такого роду поведінку", - зазначив Батрин у коментарі УНН.

Водночас, на його думку, лист Нацбанку за підписом Зими до ФГВФО не може носити рекомендаційний характер. Батрин пояснив, що рекомендації може давати виключно особа, яка має необхідний обсяг компетенції для цього. 

"Підсумовуючи, вбачаю у таких діях ознаки втручання, яке на законі не засноване, що суперечить ст. 19 Конституції України", - зазначив юрист.

Ба більше, своїм листом і рекомендацією про відкликання позовів Олександр Зима порушив право власників банку на справедливий суд, гарантоване Конституцією України, вважає правозахисник Едуард Багіров.

"Зима своїми рекомендаціями та відкликаним позовом, порушив права громадян України та банка на справедливий суд. Тільки під час судового розгляду та вивчення аргументів сторін, суд може  прийняти справедливе рішення. Коли рішення приймає в кабінеті чиновник, це не правильно", - зазначив Багіров у коментарі УНН.

Він додав, що впевнений на 99%, що Зима скоїв посадовий злочин і повинен за це бути покараний.

"Тому якийсь там лист від керівника якогось там підрозділу НБУ це втручання і порушення. Але, якщо ДБР вдасться зібрати необхідні докази і ця посадова особа буде не тільки посади позбавлена, а й волі за порушення кримінального кодексу України – це буде дуже добре для мільйонів громадян України, які чекають справедливості, які чекають, що цей державний орган – Фонд – буде працювати в рамках законів і Конституції. А він не працює в правовому полі. Тому, якщо ДБР доведе цю справу до кінця – я особисто як правозахисник скерую голові ДБР лист подяки", - пообіцяв Багіров.

Експерти припускають, що Зима, як досвідчений юрист, свідомо вчинив такі незаконні дії аби приховати раніше допущені порушення. На думку адвоката, керуючого партнера юридичної компанії GRACERS Сергія Лисенка, не виключено, що НБУ довелося б відповідати в суді за порушення щодо банку "Конкорд", якби позови потрапили на розгляд.

"В даному випадку НБУ, якщо він допустив порушення (які оскаржуються в позовах банку "Конкорд" - ред.), просто вирішив свою проблему щоб не доводити свою правоту в суді, одним листом, фактично", - сказав Лисенко в коментарі УНН.

Він також додав, що лист Зими свідчить про ручне управління Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

"Це саме так  - одна юрособа в ручному режимі керує іншою юрособою, у власних інтересах. Просто користуючись тим, що вони працюють на одному полі, і хтось називається регулятором на ринку. Але ж це не означає що ФГВ має виконувати вказівки службової особи іншої юрособи. І фактично так це і є, і в цьому листі немає якихось обґрунтувань, крім загальної статті закону про ФГВФО і про їх цілі", - зазначив Лисенко.

Водночас, не слід сподіватися, що Зима нестиме репутаційну відповідальність за свої дії, бо, як стверджують експерти, інститут ділової репутації в Україні достатньо вибірковий і формується, виходячи з точки зору медійних оцінок діяльності чиновників. При цьому не прийнято притягувати чиновників і до кримінальної відповідальності, бо в інтересах держави навіть "помилятися" є припустимим з точки зору всієї держави".

"Якщо ми говоримо про незаконні дії щодо, наприклад, до бізнесу, кримінального переслідування, перевірок незаконних, стягнення тощо – не прийнято взагалі у нас притягати до відповідальності і навіть порушувати кримінальне провадження", - зазначив політичний оглядач Геннадій Дубов у коментарі УНН.

Україна другий рік захищається від збройної агресії росії і без міжнародної підтримки їй буде складно прогнати ворога зі своєї землі. Тому імідж країни на міжнародній арені наразі дуже чутливий, а скандали зі зловживаннями українських чиновників, мають на нього негативний вплив.

"Звісно такі скандали впливають. Впливають не позитивно, оскільки іноді це є сигнал не стільки для наших країн-партнерів, скільки до певних політичних сил, окремих політиків, які достатньо скептично ставляться до України, мають якісь претензії. І такі факти – як би підтверджують їхні аргументи щодо того, що з Україною не можна мати справу", - зазначив політолог Ігор Рейтерович у коментарі УНН.

За його словами, для того, аби зменшити негативний вплив на імідж, українські правоохоронці мають притягнути до відповідальності чиновників. Тоді це буде свідченням того, що робота ведеться, що мова йде не просто про проблему, яку ми замовчуємо, а про проблему, яку ми намагаємося вирішити.

"І тому якщо оці історії закінчуються затриманнями, кримінальними справами і доведеннями їх до кінця – це можна використати аби показати, що реально антикорупційна структура працює, працюють органи, є відповідні затримання тощо.

 Якщо ж ми бачимо історії про скандали, які закінчують нічим – це звісно шкодить іміджу і дає можливості для окремих політиків на заході спекулювати цим питанням, називати Україну найбільш корумпованою країною і так далі. Тому треба кожну окрему історію розглядати і не допускати виходу таких історій на міжнародний рівень, ну або організовувати дуже швидку реакцію у відповідності до діючого законодавства, що дозволить нам використати це навіть на свою користь", - зазначив він.

Редакція УНН також звернулася за офіційними коментарями до НБУ та ФГВФО щодо дій Олександра Зими.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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