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Директор юрдепартаменту НБУ своїм листом до ФГВФО намагався приховати порушення, допущені Нацбанком щодо банку "Конкорд" - експерт

Директор юрдепартаменту НБУ своїм листом до ФГВФО намагався приховати порушення, допущені Нацбанком щодо банку "Конкорд" - експерт

Київ • УНН

 • 172929 перегляди

Директор юридичного департаменту Національного банку України Олександр Зима намагався у незаконний спосіб вирішити проблеми з відповідальністю регулятора в суді за порушення, допущені щодо банку "Конкорд".

Директор юридичного департаменту НБУ Олександр Зима листом від Національного банку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у ручному режимі хотів у незаконний спосіб вирішити проблеми з відповідальністю регулятора в суді  за порушення, допущені щодо банку "Конкорд". Ця ситуація свідчить про ручне управління ФГВФО. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, керуючий партнер Юридичної компанії GRACERS Сергій Лисенко.

Раніше із власних джерел УНН стало відомо, що ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, директором юридичного департаменту Олександром Зимою. Кримінальна справа стосується листа Нацбанку до ФГВФО за підписом Зими, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. В листі він рекомендував Фонду відмовитися від чотирьох позовів, які банк "Конкорд" подав проти НБУ ще до того як було прийнято рішення про його ліквідацію й введено тимчасову адміністрацію. ФГВФО рекомендацію Зими виконав.

"Це саме так  - одна юрособа в ручному режимі керує іншою юрособою, у власних інтересах. Просто користуючись тим, що вони працюють на одному полі, і хтось називається регулятором на ринку. Але ж це не означає що ФГВ має виконувати вказівки службової особи іншої юрособи. І фактично так це і є, і в цьому листі немає якихось обґрунтувань, крім загальної статті закону про ФГВФО і про їх цілі", - зазначив Лисенко.

За його словами, так як банк "Конкорд" подав позови до суду проти Національного банку України до того, як розпочалась процедура його ліквідації і туди зайшла тимчасова адміністрація, ФГВ ФО зобов’язаний діяти в інтересах вкладників цього банку, а отже і банку.

"В даному випадку НБУ, якщо він допустив порушення (які оскаржуються в позовах банку "Конкорд" - ред.), просто вирішив свою проблему щоб не доводити свою правоту в суді, одним листом, фактично", - додав Лисенко.

Адвокат зазначив, що виходячи із фабули кримінального провадження, є перспектива щоб обвинувальний акт за обвинуваченням Зими, який підписав лист Нацбанку до ФГВФО, розглядався судом по суті.

"Я бачу які докази можна збирати і де їх можна зібрати, і, думаю, що перспектива того, що можна отримати - кримінальне провадження за фактами зловживань або як мінімум халатних дій з боку керівників НБУ, тому що ці дії були вчинені виключно в інтересах не держави, НБУ, а службових осіб, які допустили відповідні порушення, коли ще й не була введена тимчасова адміністрація", - зазначив Лисенко.

Нагадаємо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року процес ліквідації був розпочатий щодо 8 банків. Цього року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи ліцензії відбувається без суду. Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним. 

Окрім того, в Україні не урегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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