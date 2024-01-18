Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Директор юридического департамента НБУ Александр Зима письмом от Национального банка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц в ручном режиме хотел незаконным способом решить проблемы с ответственностью регулятора в суде за нарушения, допущенные в отношении банка "Конкорд". Эта ситуация свидетельствует о ручном управлении ФГВФЛ. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, управляющий партнер Юридической компании GRACERS Сергей Лысенко.

Ранее из собственных источников УНН стало известно, что ГБР открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Александром Зимой. Уголовное дело касается письма Нацбанка в ФГВФЛ за подписью Зимы, который одновременно является главой административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В письме он рекомендовал Фонду отказаться от четырех исков, которые банк "Конкорд" подал против НБУ еще до того как было принято решение о его ликвидации и введена временная администрация. ФГВФЛ рекомендацию Зимы выполнил.

"Это именно так - одно юрлицо в ручном режиме управляет другим юрлицом, в собственных интересах. Просто пользуясь тем, что они работают на одном поле, и кто-то называется регулятором на рынке. Но это не означает, что ФГВ должен выполнять указания должностного лица другого юрлица. И фактически так это и есть, и в этом письме нет каких-то обоснований, кроме общей статьи закона о ФГВФЛ и об их целях", - отметил Лысенко.

По его словам, так как банк "Конкорд" подал иски в суд против Национального банка Украины до того, как началась процедура его ликвидации и туда зашла временная администрация, ФГВ ФЛ обязан действовать в интересах вкладчиков этого банка, а следовательно и банка.

"В данном случае НБУ, если он допустил нарушения (которые оспариваются в исках банка "Конкорд" - ред.), просто решил свою проблему чтобы не доказывать свою правоту в суде, одним письмом, фактически", - добавил Лысенко.

Адвокат отметил, что исходя из фабулы уголовного производства, есть перспектива чтобы обвинительный акт по обвинению Зимы, который подписал письмо Нацбанка к ФГВФЛ, рассматривался судом по существу.

"Я вижу какие доказательства можно собирать и где их можно собрать, и, думаю, что перспектива того, что можно получить - уголовное производство по фактам злоупотреблений или как минимум халатных действий со стороны руководителей НБУ, потому что эти действия были совершены исключительно в интересах не государства, НБУ, а служебных лиц, которые допустили соответствующие нарушения, когда еще и не была введена временная администрация", - отметил Лисенко.

Напомним

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В этом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.

Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.