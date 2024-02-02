Кейс Зимы. Эксперты рассказали, чем особенное дело о злоупотреблениях в Нацбанке

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело о возможных злоупотреблениях властью и служебным положением директором юридического департамента Национального банка Украины Александром Зимой. Эксперты, опрошенные УНН, говорят, что действия чиновника могут негативно повлиять на имидж нашей страны на международной арене.

Детали

Из официального сообщения НБУ известно, что Зима был назначен на должность Правлением Национального банка с 05 декабря 2022 года.

С 2001 года Александр Зима работал в "Ощадбанке", как и нынешний руководитель НБУ Андрей Пышный. За время работы там Зима поднялся по карьерной лестнице от главного юрисконсульта до руководителя юридического департамента.

Он имеет юридическое образование и, как утверждают в Нацбанке, работает в сфере права более 22 лет.

Сейчас Александр Зима также является председателем административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который назначает и увольняет с должности директора-распорядителя Фонда.

Из собственных источников УНН стало известно, что ГБР открыло уголовное дело по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям (ч.2 ст. 364 УКУ), Александром Зимой. Уголовное дело касается письма Национального банка Украины в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Александра Зимы.

В письме, которое есть в распоряжении УНН, директор юрдепартамента НБУ рекомендовал Фонду гарантирования вкладов физических лиц отозвать четыре иска банка "Конкорд" к Национальному банку Украины.

Представители банка еще до того, как было принято решение о его ликвидации, подали в суд иски с требованиями отменить штрафы, назначенные Нацбанком, на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Суд не успел их рассмотреть до того, как "Конкорд" перешел в управление ФГВФЛ и туда была введена временная администрация. Поэтому дальнейшее сопровождение исков в судах должны были осуществлять представители Фонда.

В письме Зима указал, что сопровождение судебных дел по обжалованию решений НБУ якобы "не является целью деятельности Фонда".

Редакция УНН обратилась за официальным подтверждением информации об открытии уголовного дела, в котором фигурирует Александр Зима, в Государственное бюро расследований. Однако по истечении срока, отведенного законом на ответ, в ГБР ответили, что им необходимы дополнительные 20 дней для подготовки ответа, а в случае несогласия с таким решением предложили подать на них в суд.

Стоит отметить, что ФГВФЛ рекомендации, полученные от Национального банка Украины выполнил и отозвал иски.

По словам юриста Станислава Батрина, юридический департамент Национального банка Украины не имел полномочий для написания соответствующего письма с рекомендациями ФГВФЛ. Поэтому в действиях директора департамента Александра Зимы усматривается незаконное вмешательство в работу Фонда.

"Действия юридического департамента Нацбанка выходят за пределы действующего материального и процессуального законодательства. Имеющееся в распоряжении письмо не содержит ссылки на нормативно-правовую базу, которая бы уполномочивала начальника департамента на такого рода поведение", - отметил Батрин в комментарии УНН.

В то же время, по его мнению, письмо Нацбанка за подписью Зимы в ФГВФЛ не может носить рекомендательный характер. Батрин пояснил, что рекомендации может давать исключительно лицо, которое имеет необходимый объем компетенции для этого.

"Подытоживая, вижу в таких действиях признаки вмешательства, которое на законе не основано, что противоречит ст. 19 Конституции Украины", - отметил юрист.

Более того, своим письмом и рекомендацией об отзыве исков Александр Зима нарушил право собственников банка на справедливый суд, гарантированное Конституцией Украины, считает правозащитник Эдуард Багиров.

"Зима своими рекомендациями и отозванным иском, нарушил права граждан Украины и банка на справедливый суд. Только во время судебного разбирательства и изучения аргументов сторон, суд может принять справедливое решение. Когда решение принимает в кабинете чиновник, это не правильно", - отметил Багиров в комментарии УНН.

Он добавил, что уверен на 99%, что Зима совершил должностное преступление и должен за это быть наказан.

"Поэтому какое-то там письмо от руководителя какого-то там подразделения НБУ это вмешательство и нарушение. Но, если ГБР удастся собрать необходимые доказательства и это должностное лицо будет не только должности лишено, но и свободы за нарушение уголовного кодекса Украины - это будет очень хорошо для миллионов граждан Украины, которые ждут справедливости, которые ждут, что этот государственный орган - Фонд - будет работать в рамках законов и Конституции. А он не работает в правовом поле. Поэтому, если ГБР доведет это дело до конца - я лично как правозащитник направлю главе ГБР благодарственное письмо", - пообещал Багиров.

Эксперты предполагают, что Зима, как опытный юрист, сознательно совершил такие незаконные действия, чтобы скрыть ранее допущенные нарушения. По мнению адвоката, управляющего партнера юридической компании GRACERS Сергея Лысенко, не исключено, что НБУ пришлось бы отвечать в суде за нарушения в отношении банка "Конкорд", если бы иски попали на рассмотрение.

"В данном случае НБУ, если он допустил нарушения (которые оспариваются в исках банка "Конкорд" - ред.), просто решил свою проблему чтобы не доказывать свою правоту в суде, одним письмом, фактически", - сказал Лысенко в комментарии УНН.

Он также добавил, что письмо Зимы свидетельствует о ручном управлении Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

"Это именно так - одно юрлицо в ручном режиме управляет другим юрлицом, в собственных интересах. Просто пользуясь тем, что они работают на одном поле, и кто-то называется регулятором на рынке. Но это не означает, что ФГВ должен выполнять указания должностного лица другого юрлица. И фактически так это и есть, и в этом письме нет каких-то обоснований, кроме общей статьи закона о ФГВФЛ и об их целях", - отметил Лысенко.

В то же время, не следует надеяться, что Зима будет нести репутационную ответственность за свои действия, потому что, как утверждают эксперты, институт деловой репутации в Украине достаточно избирательный и формируется, исходя из точки зрения медийных оценок деятельности чиновников. При этом не принято привлекать чиновников и к уголовной ответственности, потому что в интересах государства даже "ошибаться" допустимо с точки зрения всего государства".

"Если мы говорим о незаконных действиях в отношении, например, к бизнесу, уголовного преследования, проверок незаконных, взыскания и т.д. - не принято вообще у нас привлекать к ответственности и даже возбуждать уголовное производство", - отметил политический обозреватель Геннадий Дубов в комментарии УНН.

Украина второй год защищается от вооруженной агрессии россии и без международной поддержки ей будет сложно прогнать врага со своей земли. Поэтому имидж страны на международной арене сейчас очень чувствителен, а скандалы со злоупотреблениями украинских чиновников, имеют на него негативное влияние.

"Конечно такие скандалы влияют. Влияют не положительно, поскольку иногда это сигнал не столько для наших стран-партнеров, сколько к определенным политическим силам, отдельным политикам, которые достаточно скептически относятся к Украине, имеют какие-то претензии. И такие факты - как бы подтверждают их аргументы относительно того, что с Украиной нельзя иметь дело", - отметил политолог Игорь Рейтерович в комментарии УНН.

По его словам, для того, чтобы уменьшить негативное влияние на имидж, украинские правоохранители должны привлечь к ответственности чиновников. Тогда это будет свидетельством того, что работа ведется, что речь идет не просто о проблеме, которую мы замалчиваем, а о проблеме, которую мы пытаемся решить.

"И поэтому если эти истории заканчиваются задержаниями, уголовными делами и доведением их до конца - это можно использовать, чтобы показать, что реально антикоррупционная структура работает, работают органы, есть соответствующие задержания и тому подобное.

Если же мы видим истории о скандалах, которые заканчивают ничем - это конечно вредит имиджу и дает возможности для отдельных политиков на западе спекулировать этим вопросом, называть Украину наиболее коррумпированной страной и так далее. Поэтому надо каждую отдельную историю рассматривать и не допускать выхода таких историй на международный уровень, ну или организовывать очень быструю реакцию в соответствии с действующим законодательством, что позволит нам использовать это даже в свою пользу", - отметил он.

Редакция УНН также обратилась за официальными комментариями в НБУ и ФГВФЛ относительно действий Александра Зимы.