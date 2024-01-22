Юридичний департамент НБУ не має повноважень давати рекомендації ФГВФО - юрист

Юридичний департамент Національного банку України не мав повноважень для написання листа з рекомендаціями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Тому в діях директора департаменту Олександра Зими вбачається незаконне втручання в роботу ФГВФО. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив юрист Станіслав Батрин.

Раніше із власних джерел УНН стало відомо, що ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, директором юридичного департаменту Нацбанку Олександром Зимою. Кримінальна справа стосується листа НБУ до ФГВФО за підписом Зими, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. В листі він рекомендував Фонду відмовитися від чотирьох позовів, які банк "Конкорд" подав проти НБУ ще до того як було прийнято рішення про його ліквідацію й введено тимчасову адміністрацію. ФГВФО рекомендацію Зими виконав.

Дії юридичного департаменту Нацбанку виходять за межі чинного матеріального та процесуального законодавства. Наявний у розпорядженні лист не містить посилання на нормативно - правову базу, яка б уповноважувала начальника департаменту на такого роду поведінку - зазначив Батрин.

Водночас, за його словами, лист Нацбанку за підписом Зими до Фонду гарантування вкладів фізосіб не може носити рекомендаційний характер.

"З іншого боку, не можливо стверджувати про те, що такий лист має рекомендаційну природу, оскільки ті чи інші рекомендації також можуть надаватися за умови, що у особи, яка їх надає, наявний необхідний обсяг компетенції на такі дії. Підсумовуючи, вбачаю у таких діях ознаки втручання, яке на законі не засноване, що суперечить ст. 19 Конституції України", - зазначив Батрин.

Він підкреслив, що правоохоронці повинні перевірити вказані факти й надати відповідну реакцію у межах встановленого законодавством порядку.

Нагадаємо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року процес ліквідації був розпочатий щодо 8 банків. Цього року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи ліцензії відбувається без суду. Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним.

Окрім того, в Україні не урегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.