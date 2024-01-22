Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

Юридический департамент Национального банка Украины не имел полномочий для написания письма с рекомендациями Фонду гарантирования вкладов физических лиц. Поэтому в действиях директора департамента Александра Зимы усматривается незаконное вмешательство в работу ФГВФЛ. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал юрист Станислав Батрин.

Ранее из собственных источников УНН стало известно, что ГБР открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Нацбанка Александром Зимой. Уголовное дело касается письма НБУ в ФГВФЛ за подписью Зимы, который одновременно является главой административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В письме он рекомендовал Фонду отказаться от четырех исков, которые банк "Конкорд" подал против НБУ еще до того как было принято решение о его ликвидации и введена временная администрация. ФГВФЛ рекомендацию Зимы выполнил.

Действия юридического департамента Нацбанка выходят за пределы действующего материального и процессуального законодательства. Имеющееся в распоряжении письмо не содержит ссылки на нормативно - правовую базу, которая бы уполномочивала начальника департамента на такого рода поведение - отметил Батрин.

В то же время, по его словам, письмо Нацбанка за подписью Зимы в Фонд гарантирования вкладов физлиц не может носить рекомендательный характер.

"С другой стороны, невозможно утверждать о том, что такое письмо имеет рекомендательную природу, поскольку те или иные рекомендации также могут предоставляться при условии, что у лица, которое их предоставляет, имеется необходимый объем компетенции на такие действия. Подытоживая, вижу в таких действиях признаки вмешательства, которое на законе не основано, что противоречит ст. 19 Конституции Украины", - отметил Батрин.

Он подчеркнул, что правоохранители должны проверить указанные факты и предоставить соответствующую реакцию в рамках установленного законодательством порядка.

Напомним

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В этом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.

Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.