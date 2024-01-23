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Директор юридичного департаменту НБУ порушив право банку "Конкорд" на справедливий суд - правозахисник

Директор юридичного департаменту НБУ порушив право банку "Конкорд" на справедливий суд - правозахисник

Київ • УНН

 • 142718 перегляди

ДБР відкрило справу проти директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими, який одночасно є головою адміністративної ради ФГВФО. Він рекомендував Фонду відмовитися від чотирьох позовів, які банк "Конкорд" подав проти НБУ.

Якщо Державне бюро розслідувань доведе до кінця справу щодо директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими – це буде добре для мільйонів громадян, які чекають справедливості. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив правозахисник Едуард Багіров.

Раніше із власних джерел УНН стало відомо, що ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, директором юридичного департаменту Олександром Зимою. Кримінальна справа стосується листа Нацбанку до ФГВФО за підписом Зими, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. В листі він рекомендував Фонду відмовитися від чотирьох позовів, які банк "Конкорд" подав проти НБУ ще до того, як було прийнято рішення про його ліквідацію й введено тимчасову адміністрацію. ФГВФО рекомендацію Зими виконав.

"Зима своїми рекомендаціями та відкликаним позовом, порушив права громадян України та банка ("Конкорд" - ред.) на справедливий суд. Тільки під час судового розгляду та вивчення аргументів сторін, суд може  прийняти справедливе рішення. Коли рішення приймає в кабінеті чиновник, це не правильно", - зазначив Багіров.

За його словами, Зима повинен понести покарання у разі доведення його посадового злочину.

"Я майже впевнений що керівник цього підрозділу НБУ скоїв посадовий злочин, на 99% впевнений, і він повинен нести покарання", - сказав Багіров.

Він нагадав, що банк "Конкорд" подав до суду позови проти Національного банку України ще до того, як було прийнято рішення про його ліквідацію й туди була введена тимчасова адміністрація. Тобто на час звернення до суду "Конкорд" не залежав від рішень розпорядника Фонду гарантування вкладів фізосіб. А тому ФГВФО мав би дочекатися рішень суду.

"Тому якийсь там лист від керівника якогось там підрозділу НБУ це втручання і порушення. Але якщо ДБР вдасться зібрати необхідні докази і ця посадова особа буде не тільки посади позбавлена, а й волі за порушення кримінального кодексу України – це буде дуже добре для мільйонів громадян України, які чекають справедливості, які чекають, що цей державний орган – Фонд – буде працювати в рамках законів і Конституції. А він не працює в правовому полі. Тому якщо ДБР доведе цю справу до кінця – я особисто як правозахисник скерую голові ДБР лист подяки", - пообіцяв Багіров.

За словами правозахисника, справа проти Зими матиме успіх у тому випадку, якщо до неї буде постійно прикута увага ЗМІ та суспільства. 

Він додав, що нині така ситуація, що керівники НБУ та ФГВФО діють виключно у власних інтересах. "Громадяни України, вкладники або власники акцій банків, для фонду не мають значення, якщо немає особистої вигоди для керівників фонду або Нацбанку", - сказав Багіров.

Нагадаємо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року процес ліквідації був розпочатий щодо 8 банків. Цього року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи ліцензії відбувається без суду. Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним. 

Окрім того, в Україні не урегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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