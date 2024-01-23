Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
Киев • УНН
ГБР открыло дело против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы, который одновременно является главой административного совета ФГВФЛ. Он рекомендовал Фонду отказаться от четырех исков, которые банк "Конкорд" подал против НБУ.
Если Государственное бюро расследований доведет до конца дело в отношении директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы - это будет хорошо для миллионов граждан, которые ждут справедливости. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил правозащитник Эдуард Багиров.
Ранее из собственных источников УНН стало известно, что ГБР открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Александром Зимой. Уголовное дело касается письма Нацбанка в ФГВФЛ за подписью Зимы, который одновременно является главой административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В письме он рекомендовал Фонду отказаться от четырех исков, которые банк "Конкорд" подал против НБУ еще до того, как было принято решение о его ликвидации и введена временная администрация. ФГВФЛ рекомендацию Зимы выполнил.
"Зима своими рекомендациями и отозванным иском, нарушил права граждан Украины и банка ("Конкорд" - ред.) на справедливый суд. Только во время судебного разбирательства и изучения аргументов сторон, суд может принять справедливое решение. Когда решение принимает в кабинете чиновник, это не правильно", - отметил Багиров.
По его словам, Зима должен понести наказание в случае доказательства его должностного преступления.
"Я почти уверен что руководитель этого подразделения НБУ совершил должностное преступление, на 99% уверен, и он должен нести наказание", - сказал Багиров.
Он напомнил, что банк "Конкорд" подал в суд иски против Национального банка Украины еще до того, как было принято решение о его ликвидации и туда была введена временная администрация. То есть на момент обращения в суд "Конкорд" не зависел от решений распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц. А потому ФГВФЛ должен был бы дождаться решений суда.
"Поэтому какое-то там письмо от руководителя какого-то там подразделения НБУ это вмешательство и нарушение. Но если ГБР удастся собрать необходимые доказательства и это должностное лицо будет не только должности лишено, но и свободы за нарушение уголовного кодекса Украины - это будет очень хорошо для миллионов граждан Украины, которые ждут справедливости, которые ждут, что этот государственный орган - Фонд - будет работать в рамках законов и Конституции. А он не работает в правовом поле. Поэтому если ГБР доведет это дело до конца - я лично как правозащитник направлю главе ГБР благодарственное письмо", - пообещал Багиров.
По словам правозащитника, дело против Зимы будет иметь успех в том случае, если к нему будет постоянно приковано внимание СМИ и общества.
Он добавил, что сейчас такая ситуация, что руководители НБУ и ФГВФЛ действуют исключительно в собственных интересах. "Граждане Украины, вкладчики или владельцы акций банков, для фонда не имеют значения, если нет личной выгоды для руководителей фонда или Нацбанка", - сказал Багиров.
Напомним
Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В этом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.
Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.
Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
ГБР открыло дело против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы, который одновременно является главой административного совета ФГВФЛ. Он рекомендовал Фонду отказаться от четырех исков, которые банк "Конкорд" подал против НБУ.
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