Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

Если Государственное бюро расследований доведет до конца дело в отношении директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы - это будет хорошо для миллионов граждан, которые ждут справедливости. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил правозащитник Эдуард Багиров.

Ранее из собственных источников УНН стало известно, что ГБР открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Александром Зимой. Уголовное дело касается письма Нацбанка в ФГВФЛ за подписью Зимы, который одновременно является главой административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В письме он рекомендовал Фонду отказаться от четырех исков, которые банк "Конкорд" подал против НБУ еще до того, как было принято решение о его ликвидации и введена временная администрация. ФГВФЛ рекомендацию Зимы выполнил.

"Зима своими рекомендациями и отозванным иском, нарушил права граждан Украины и банка ("Конкорд" - ред.) на справедливый суд. Только во время судебного разбирательства и изучения аргументов сторон, суд может принять справедливое решение. Когда решение принимает в кабинете чиновник, это не правильно", - отметил Багиров.

По его словам, Зима должен понести наказание в случае доказательства его должностного преступления.

"Я почти уверен что руководитель этого подразделения НБУ совершил должностное преступление, на 99% уверен, и он должен нести наказание", - сказал Багиров.

Он напомнил, что банк "Конкорд" подал в суд иски против Национального банка Украины еще до того, как было принято решение о его ликвидации и туда была введена временная администрация. То есть на момент обращения в суд "Конкорд" не зависел от решений распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц. А потому ФГВФЛ должен был бы дождаться решений суда.

"Поэтому какое-то там письмо от руководителя какого-то там подразделения НБУ это вмешательство и нарушение. Но если ГБР удастся собрать необходимые доказательства и это должностное лицо будет не только должности лишено, но и свободы за нарушение уголовного кодекса Украины - это будет очень хорошо для миллионов граждан Украины, которые ждут справедливости, которые ждут, что этот государственный орган - Фонд - будет работать в рамках законов и Конституции. А он не работает в правовом поле. Поэтому если ГБР доведет это дело до конца - я лично как правозащитник направлю главе ГБР благодарственное письмо", - пообещал Багиров.

По словам правозащитника, дело против Зимы будет иметь успех в том случае, если к нему будет постоянно приковано внимание СМИ и общества.

Он добавил, что сейчас такая ситуация, что руководители НБУ и ФГВФЛ действуют исключительно в собственных интересах. "Граждане Украины, вкладчики или владельцы акций банков, для фонда не имеют значения, если нет личной выгоды для руководителей фонда или Нацбанка", - сказал Багиров.

Напомним

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В этом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.

Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.