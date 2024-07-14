14 июля: День осведомленности об акулах, День рыбака в Украине

Сегодня, 14 июля, зоозащитники и любители дикой природы могут присоединиться к мероприятиям по случаю Дня осведомленности об акулах, пишет УНН.

На Земле насчитывается более 500 разнообразных видов акул, и лишь некоторые из них опасны для человека.

При этом, ежегодно люди только путем отлова уничтожают до 100 миллионов акул. Из-за этого 30% видов этих обитателей Мирового океана оказались на грани полного исчезновения.

Ученые доказали, что у акул довольно хорошее зрение. Считается, что даже лучше, чем кошачье. А строение глаза акулы довольно похоже на строение глаза человека.

У акул великолепное обоняние каплю крови в воде они способны почувствовать на расстоянии одного километра.

Самка акулы может давать потомство без спаривания.

В Украине во вторую субботу июля свой профессиональный праздник отмечают рыбаки. Событие было основано в 1995 году указом президента.

Сегодняшнюю полею отмечают и люди, которые зарабатывают рыбалкой на жизнь, и рыбаки-спортсмены, и, конечно, люди, которые просто любят провести свободное время на природе с удочкой в руках.

Также сегодня можно присоединиться к Международному дню небинарных людей.

Некоторые считают, что небинарные личности могут иметь несколько полов или не иметь половой принадлежности вовсе (агендерность). При этом отмечается, что гендер не связан с сексуальной ориентацией и андрогинностью.

По церковному календарю сегодня День памяти святого Акилы.

Акила был учеником апостола Павла. Павел рукоположил Акилу в епископа Гераклеи.

Епископ вместе зв своей женой Прискиллой обратили многих людей в христианство. За это их схватили язычники, долго пытали, а потом казнили.

Именины 14 июля празднуют Иван, Степан, Николай.