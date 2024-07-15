К вечеру, 15 июля, в Печерском районе Киева произошел пожар в бизнес-центре. В результате инцидента пострадали два человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

Детали

В 17:57 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в одном из бизнес-центров, на Кловском спуске. Оказалось, что произошло возгорание в электрощитовой на четвертом этаже, 17-этажного бизнес-центра.

В ГСЧС добавляют, что на месте инцидента наблюдалось сильное задымление на этажах.

Пожар ликвидирован в 19:35 с помощью порошковых огнетушителей. В ходе ликвидации возгорания, на этажах было обнаружено двух пострадавших. От госпитализации они отказались - резюмировали в ГСЧС.

Чрезвычайники добавляют, что причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Напомним

Как заявили в ГСЧС, за минувшие сутки, 14 июля, в Украине произошел 331 природный пожар на площади почти 314 гектаров. В частности на острове Хортица огонь охватил 4 гектара сухой травы, камыша и кустарников.