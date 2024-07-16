россияне стали чаще затирать маркировку на иностранных комплектующих, которые используют в своих ракетах - Александр Рувин

Киев • УНН
россияне стали чаще затирать маркировку на иностранных комплектующих, которые используют в своих ракетах, указывает Александр Рувин.
россияне разными способами пытаются скрыть, что используют компоненты иностранной микроэлектроники в своих управляемых авиационных бомбах. Это затрудняет процесс их идентификации, однако украинские специалисты все равно устанавливают происхождение этих комплектующих и передают соответствующую информацию западным партнерам. Об этом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном комментарии УНН.
Детали
Директор КНИИСЭ отметил, что украинские эксперты продолжают исследовать и идентифицировать все типы оружия, которое рф использует в войне против Украины.
По его словам, в частности, одним из ключевых выводов сейчас является то, что во всех типах ракет и беспилотников обнаружена микроэлектроника не российского производства, и этот факт каждый раз подтверждается новыми инцидентами.
В последнее время участились факты целенаправленного затирания маркировок на компонентах, которые в целом обеспечивают саму возможность применения российских ракет. В частности, иностранные компоненты обнаружены в основных системах управляемых авиационных бомб (КАБов). Враг всячески скрывает производителей соответствующих микрочипов и более технологичных деталей. Это затрудняет процесс идентификации, но украинские специалисты прилагают максимум усилий для раскрытия этих фактов
Добавил, что тщательные исследования способствуют выявлению поставщиков этих компонентов.
"Мы тщательно анализируем все найденные компоненты и сотрудничаем с международными партнерами для подготовки максимально исчерпывающей доказательной базы, в том числе, способствуем выявлению информации о поставщиках этой критической для российского военно-промышленного комплекса микроэлектроники", - подытожил директор КНИИСЭ.
Дополнительно
Заместитель министра юстиции Украины Андрей Гайченко рассказал, что информация об идентифицированных специалистами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз компонентах в российском оружии передается западным партерам Украины. Далее идет работа по отслеживанию и блокированию цепей поставок.