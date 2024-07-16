россияне стали чаще затирать маркировку на иностранных комплектующих, которые используют в своих ракетах - Александр Рувин

россияне разными способами пытаются скрыть, что используют компоненты иностранной микроэлектроники в своих управляемых авиационных бомбах. Это затрудняет процесс их идентификации, однако украинские специалисты все равно устанавливают происхождение этих комплектующих и передают соответствующую информацию западным партнерам. Об этом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

Директор КНИИСЭ отметил, что украинские эксперты продолжают исследовать и идентифицировать все типы оружия, которое рф использует в войне против Украины.

По его словам, в частности, одним из ключевых выводов сейчас является то, что во всех типах ракет и беспилотников обнаружена микроэлектроника не российского производства, и этот факт каждый раз подтверждается новыми инцидентами.

В последнее время участились факты целенаправленного затирания маркировок на компонентах, которые в целом обеспечивают саму возможность применения российских ракет. В частности, иностранные компоненты обнаружены в основных системах управляемых авиационных бомб (КАБов). Враг всячески скрывает производителей соответствующих микрочипов и более технологичных деталей. Это затрудняет процесс идентификации, но украинские специалисты прилагают максимум усилий для раскрытия этих фактов - рассказал Александр Рувин.

Добавил, что тщательные исследования способствуют выявлению поставщиков этих компонентов.

"Мы тщательно анализируем все найденные компоненты и сотрудничаем с международными партнерами для подготовки максимально исчерпывающей доказательной базы, в том числе, способствуем выявлению информации о поставщиках этой критической для российского военно-промышленного комплекса микроэлектроники", - подытожил директор КНИИСЭ.

Дополнительно

Заместитель министра юстиции Украины Андрей Гайченко рассказал, что информация об идентифицированных специалистами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз компонентах в российском оружии передается западным партерам Украины. Далее идет работа по отслеживанию и блокированию цепей поставок.