Есть основания для введения санкций. Депутат Рады о работе гражданина рф Ипатова на украинском терминале "Олимпекс"

Украина должна ввести санкции против гражданина рф Михаила Ипатова, чья компания продолжает работать на украинском зерновом терминале "Олимпекс". Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал народный депутат Михаил Цымбалюк.

Детали

Ранее УНН сообщал, что Ипатов, тесно связанный с близким другом путина российским миллиардером Владимиром Потаниным, открыл в Европе новые школы программирования, которые потенциально могут быть использованы для совершенствования российских технологий вооружения против Украины, включая беспилотные летательные аппараты.

"К сожалению, позорные факты продолжаются, здесь важна работа наших спецслужб, по санкционному давлению – это СНБО. Но для этого нужно достаточно оснований. Думаю, что обязательно такая фамилия (Ипатов – ред.) не обходит внимание спецслужб", - отметил Цымбалюк.

В то же время, по его словам, рекетный обстрел, во время которого пострадала детская больница "Охматдет" в Киеве, свидетельствует о том, что в Европе большое количество предприятий работают с рф, предоставляют им технологии, запасные части к оружию, и многие из них едут в россию как товары двойного назначения. В обломках ракет, которые использовались при атаке на детскую больницу, были обнаружены швейцарские и американские комплектующие.

Кстати, Ипатов долгое время проживает в Женеве (Швейцария) и управляет Omega Terminal S.A., которая основала одноименную компанию в Украине "Омега Терминал-Украина" и работает на стратегически важном украинском зерновом терминале "Олимпекс".

"То, что есть в публичной плоскости, по моему мнению, как юриста - это уже основание для того, чтобы налагать санкции на такое лицо, по крайней мере со стороны украинской власти", - отметил Цымбалюк.

Вместе с тем, депутат убежден, что санкционное давление на россиян в последнее время ослабло.

"Если говорить о санкционном давлении рф в целом, то оно не выдерживает никакой критики. Мы видим, как "росатом" строит станции в Венгрии, в других европейских государствах. Поэтому мы понимаем нагрузку на спецслужбы. Но когда есть такая информация, особенно в публичной плоскости, я уверен, что СБУ ведет проверку этой информации, и я думаю, мы почувствуем результат. Не все обычно становится оперативно известным, но СНБО должен реагировать, если имеет для этого достаточно фактов", – отметил Цымбалюк.

Напомним

Швейцарская компания Omega Terminal S.A. гражданина рф Михаила Ипатова служит основным прикрытием для ее руководителя, позволяющим ему спокойно работать в том числе и в Украине. Согласно открытым данным, она является учредителем одноименной украинской компании "Омега Терминал-Украина". Примечательно, что эта компания россиянина работает с компанией "Аттолло Гранум", через которую одесские бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко попытались сохранить контроль над зерновым терминалом "Олимпекс". "Аттолло Гранум" также фигурирует в нескольких уголовных производствах по фактам уклонения от уплаты налогов, а также с большой вероятностью активно сотрудничает с подсанкционным контрабандистом Вадимом Альпериным. Ипатов также руководит еще одной швейцарской компанией Грозы и Науменко - GNT Europe SA. Эта компания не просто входит в агрохолдинг GNT Group Грозы и Науменко, она владеет в Украине долями в ряде компаний, которые продолжают работать и после широкомасштабного вторжения россии. Более того, некоторые даже подозреваются в "сером" экспорте зерновых.