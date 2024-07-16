Восстановление ДнепроГЭС до состояния, которое было до ракетного удара, займет как минимум три года. Для этого нужно не только восстановить поврежденные элементы, но и привлечь дополнительные ресурсы для повышения устойчивости станции против потенциальных будущих атак со стороны россии. Об этом рассказал гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в интервью Forbes, пишет УНН.



Разбор завалов после обстрела занял полтора месяца - завершили только 14 июля. Для врага ДнепроГЭС более достижима, линия фронта - в 50 километрах. Они бьют там разными ракетами - С-300, Х-101, Х-69. Не всегда наша воздушная оборона может справиться с таким нашествием ракет, - говорит Сирота.

Детали

По его словам, восстановление ДнепроГЭС до состояния до ракетного обстрела займет не менее трех лет. Также необходимо привлечь дополнительные ресурсы для улучшения защиты станции от возможных будущих нападений со стороны России.

Отмечается, что компания "Укргидроэнерго" готовит иски в международные и национальные суды для возмещения убытков, причиненных российскими обстрелами ДнепроГЭС, аналогично ситуации с Каховской ГЭС. Ни одна из десяти крупнейших гидроэлектростанций Украины не избежала ракетных ударов - по состоянию на середину июля по ним было нанесено более 120 ракетных ударов. В результате этих атак "Укргидроэнерго" потеряло почти 45% своих мощностей по производству электроэнергии.

Напомним

Днепровская гидроэлектростанция в Запорожье находится в критическом состоянии после российского ракетного обстрела.