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ДніпроГЕС в критичному стані - Федоров

ДніпроГЕС в критичному стані - Федоров

Київ • УНН

 • 56088 перегляди

Дніпровська гідроелектростанція в Запоріжжі знаходиться в критичному стані після російського ракетного обстрілу.

Наразі ДніпроГЕС знаходиться в критичному стані. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цієї ночі ворог атакував обласний центр – Запоріжжя. Наразі в критичному стані знаходиться ДніпроГЕС. Не йдеться навіть про вироблення електроенергії. Наразі перекрито повністю рух з лівого берега на правий

 - розповів Федоров.

За його словами, щодо відновлення трафіку через ДніпроГЕС, то зробити це за лічені години, як планувалося раніше, не вдалося.

Зараз ми будемо консультуватися з фахівцями, інженерами, проєктувальниками додатково, щоб якщо відкривати рух ДніпроГЕС, то він має бути безпечним

- зазначив Федоров.

Доповнення

Вночі росіяни масовано атакували Запоріжжя. Поцілили в один із обʼєктів енергетичної інфраструктури. Є руйнування. Пошкоджені і понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери

У Запоріжжі тимчасово перекрито рух транспорту через ДніпроГЕС.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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