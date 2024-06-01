ДніпроГЕС в критичному стані - Федоров
Київ • УНН
Дніпровська гідроелектростанція в Запоріжжі знаходиться в критичному стані після російського ракетного обстрілу.
Наразі ДніпроГЕС знаходиться в критичному стані. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Цієї ночі ворог атакував обласний центр – Запоріжжя. Наразі в критичному стані знаходиться ДніпроГЕС. Не йдеться навіть про вироблення електроенергії. Наразі перекрито повністю рух з лівого берега на правий
За його словами, щодо відновлення трафіку через ДніпроГЕС, то зробити це за лічені години, як планувалося раніше, не вдалося.
Зараз ми будемо консультуватися з фахівцями, інженерами, проєктувальниками додатково, щоб якщо відкривати рух ДніпроГЕС, то він має бути безпечним
Доповнення
Вночі росіяни масовано атакували Запоріжжя. Поцілили в один із обʼєктів енергетичної інфраструктури. Є руйнування. Пошкоджені і понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери
У Запоріжжі тимчасово перекрито рух транспорту через ДніпроГЕС.