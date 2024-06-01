ДнепроГЭС в критическом состоянии - Федоров
Киев • УНН
Днепровская гидроэлектростанция в Запорожье находится в критическом состоянии после российского ракетного обстрела.
Сейчас Днепрогэс находится в критическом состоянии. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Этой ночью враг атаковал областной центр-Запорожье. Сейчас в критическом состоянии находится Днепрогэс. Речь не идет даже о выработке электроэнергии. Сейчас перекрыто полностью движение с левого берега на правый
По его словам, по восстановлению трафика через Днепрогэс, то сделать это за считанные часы, как планировалось ранее, не удалось.
Сейчас мы будем консультироваться со специалистами, инженерами, проектировщиками дополнительно, чтобы если открывать движение Днепрогэс, то он должен быть безопасным
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В Запорожье временно перекрыто движение транспорта через Днепрогэс.
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