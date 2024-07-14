В Киеве и области завтра днем столбик термометра не будет опускаться ниже 35 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.

"По области жарко, днем местами кратковременный дождь, гроза, в Киеве сухая и жаркая погода.

Температура по области ночью 20-25°, днем сильная жара 35-39°;

в Киеве температура ночью 23-25°, днем сильная жара 36-38°.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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