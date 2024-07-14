Некоторое ослабление температурного режима в отдельных регионах возможно 18-20 июля. Однако жара пока не планирует отступать. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Синоптик отметила, что жара будет длительной.

"В ближайшие дни действительно в Украине ожидается пик чрезвычайной жары, до +35+40 и выше.

Без дождей, с палящим солнцем, высокой пожарной опасностью и вероятными маломасштабными смерчами.

Некоторое облегчение, снижение температуры воздуха на несколько градусов, возможно на западе, севере Украины и в Винницкой области в течение 18-20 июля. Юг, восток и большинство центра все равно будут принадлежать области чрезвычайной жары. А незначительное ослабление жары на севере может снова смениться ее усилением. Только в западных областях все же воздух будет на несколько градусов милосерднее к природе, людям и животным", - рассказала синоптик.

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По словам Диденко, в Киеве пик жары предполагается 14, 15 и 16 июля. До +36+39 градусов. Без осадков.

"Небольшое ослабление возможно 18-20 июля. Однако в дальнейшем в столице снова вероятно повышение температуры воздуха", - добавила она.

Дождей ожидать не стоит. 15-го июля пиковые значения температуры воздуха будут достигать и превышать +40 градусов.

"На несколько градусов будет ниже температура воздуха в западной части, ожидается +28+43 градуса. В дальнейшем на юге, востоке и в центральных областях (кроме Винницкой области) будет продолжаться чрезвычайная жара. Ослабление жары ориентировочно в этих регионах с 26-го июля", - сообщила синоптик.