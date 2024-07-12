В трех экспериментальных регионах страны ведется работа над созданием стратегий приспособления к высоким температурам. Эти области разрабатывают комплекс мер для противодействия последствиям жаркой погоды. Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, передает УНН.

"Мы работаем с тремя областями - Николаевская, Ивано-Франковская и Львовская, разрабатываем с ними стратегию адаптации к изменениям климата именно по этим трем пилотным областям. Есть определенные 3 сценария, которые будут, и разрабатываем меры - как развиваться и расти в таких климатических условиях", - рассказал Руслан Стрелец.

По его словам, средств на реализацию таких мероприятий надо много, но одна страна не потянет такие изменения, поэтому важно иметь общий трек с другими странами.

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Как сообщал УНН, Стрелец заявил, что аномальная жара в стране является следствием изменения климата, вызванного антропогенным воздействием на окружающую среду.

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