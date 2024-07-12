Аномальная жара в Украине является следствием изменений климата и человеческого влияния на окружающую среду. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в эфире "Мы Украина", передает УНН.

По его словам, аномальная жара, это влияние человека на климатическую ситуацию вообще на Земле.

"Сегодня мы видим аномальную жару, она продолжается довольно длительный период времени. Предотвратить повышение температуры уже почти невозможно, надо адаптироваться. Мы должны внедрять меры, чтобы приостанавливать климатический кризис и что-то делать, чтобы быть готовыми жить в таких изменениях", - подчеркнул министр.

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