Жара в Киеве побила три рекорда за день
Киев • УНН
11 июля в Киеве было установлено три температурных рекорда: минимальная температура воздуха составила 21,7°C, максимальная - 34,2°C, а среднесуточная - 28,1°C, что превысило все предыдущие рекорды.
В Киеве 11 июля установлено три погодных рекорда: минимальная, максимальная и среднесуточная температуры превысили все предыдущие рекордные значения, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.
Детали
По данным наблюдений метеостанции обсерватории, 11 июля в Киеве были зафиксированы три температурных рекорда.
Минимальная температура воздуха в столице, как указано, оказалась самой теплой для этого дня, ведь температура не опустилась ниже 21,7°С. Предыдущее рекордное значение 1938 года превышено на 0,3°С.
Максимальная температура воздуха достигла 34,2°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя 1885 года.
Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 28,1°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1922 года на 0,5°С, а климатическую норму - на 7,2°С.
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