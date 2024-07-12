Жара в Киеве побила три рекорда за день

В Киеве 11 июля установлено три погодных рекорда: минимальная, максимальная и среднесуточная температуры превысили все предыдущие рекордные значения, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Детали

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, 11 июля в Киеве были зафиксированы три температурных рекорда.

Минимальная температура воздуха в столице, как указано, оказалась самой теплой для этого дня, ведь температура не опустилась ниже 21,7°С. Предыдущее рекордное значение 1938 года превышено на 0,3°С.

Максимальная температура воздуха достигла 34,2°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя 1885 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 28,1°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1922 года на 0,5°С, а климатическую норму - на 7,2°С.

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