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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Жара в Киеве побила три рекорда за день

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12 июля 2024, 08:07  •  1951 просмотра

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11 июля в Киеве было установлено три температурных рекорда: минимальная температура воздуха составила 21,7°C, максимальная - 34,2°C, а среднесуточная - 28,1°C, что превысило все предыдущие рекорды.

В Киеве 11 июля установлено три погодных рекорда: минимальная, максимальная и среднесуточная температуры превысили все предыдущие рекордные значения, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Детали

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, 11 июля в Киеве были зафиксированы три температурных рекорда.

Минимальная температура воздуха в столице, как указано, оказалась самой теплой для этого дня, ведь температура не опустилась ниже 21,7°С. Предыдущее рекордное значение 1938 года превышено на 0,3°С.

Максимальная температура воздуха достигла 34,2°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя 1885 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 28,1°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1922 года на 0,5°С, а климатическую норму - на 7,2°С.

Жаркая и сухая погода на большинстве Украины, до 41° на юге: прогноз на сегодня12 июля 2024, 05:31 • 9673 просмотра

Юлия Шрамко

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