В большинстве регионов Украины сегодня будет наблюдаться сухая и жаркая погода с температурой 35-39°C днем, а в некоторых районах на юге - чрезвычайная жара до 40-41°C, на западе местами возможны дожди, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 12 июля в большинстве областей сухая жаркая погода: температура ночью 20-25°, днем сильная жара 35-39°, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара 40-41°.

В западных областях без осадков, лишь на Закарпатье, Прикарпатье и Волыни днем местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 17-22°, днем 30-34°.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области

Сухая жаркая погода: температура ночью 20-25°, днем сильная жара 35°.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.