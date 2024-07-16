В Днепропетровской области был поврежден частный дом из-за обстрелов войсками агрессора с использованием беспилотников-камикадзе. К счастью, сообщений о жертвах среди гражданского населения не поступало.
Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину, в результате чего в течение последних суток был поврежден дом. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Страна-террорист продолжает обстреливать Днепропетровскую область, поэтому враг ударил дронами-камикадзе по району Никопольщины. Кроме того, вечером были осуществлены удары по Марганецкой общине, а ночью - по Никополю.
По информации, поврежден частный дом.
К счастью, жертв среди гражданского населения нет.
В результате вражеского обстрела на Днепропетровщине поврежден частный дом: пострадавших нет11 июля 2024, 04:50 • 21572 просмотра