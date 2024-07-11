В результате вражеского обстрела на Днепропетровщине поврежден частный дом: пострадавших нет
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела был поврежден частный дом в Днепропетровской области, но жертв среди мирного населения нет.
На Днепропетровщине в результате вражеской атаки поврежден частный дом. Однако обошлось без жертв среди гражданского населения. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По информации, вчера вечером и сегодня с самого утра враг бил дрона-камикадзе и артиллерией по райцентру и Марганецкой громаде в Днепропетровской области.
В результате данной атаки поврежден частный дом. К счастью, люди не пострадали.
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