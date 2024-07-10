Ночные атаки на Днепропетровщине: загорелся пожар из-за падения обломков и повреждена инфраструктура

На Днепропетровщине ночью из-за падения обломков загорелась сухая трава. Также в результате атак врага была повреждена инфраструктура области. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По информации, ночью подразделение ПвК "Восток" уничтожило над Днепропетровской областью вражеский БпЛА. Однако в результате падения обломков загорелась сухая трава. Пожар был потушен.

Также вечером и на утро оккупанты артиллерией и дронами-камикадзе обстреляли Никополь и Марганецкую громаду области.

Повреждена инфраструктура.

К счастью, погибших или пострадавших нет.

Враг атакует: ударные беспилотники зафиксированы в нескольких областях