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Убийцы, которые нападают на детей в больнице, - мусор человечества: глава МИД Чехии вызвал посла рф после удара по "Охматдету" 6 часов назад • 27232 просмотра

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