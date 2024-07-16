Уже завтра, 17 июля, повестки могут присылать через Укрпочту. Об этом рассказала подполковник юстиции, представитель Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Ирина Гарбуз, пишет УНН.

Соответственно, к принятым изменениям в законодательстве после 16 июля предусмотрена возможность отправлять повестки Укрпочтой - говорит Гарбуз.

По ее словам, повестки будут направляться по тем адресам которые были указаны при обновлении военно-учетных данных.

Напомним

Кабмин принял постановление, согласно которому ТЦК смогут формировать повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг", что существенно упрощает и ускоряет процедуру. Постановление значительно уменьшит бумажную нагрузку на территориальные центры комплектования и социальной поддержки и централизует процесс печати повесток.