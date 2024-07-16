Начиная с 17 июля, повестки можно отправлять через Укрпочту на адреса, указанные при постановке на воинский учет, что упрощает процедуру для территориальных призывных участков.
Уже завтра, 17 июля, повестки могут присылать через Укрпочту. Об этом рассказала подполковник юстиции, представитель Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Ирина Гарбуз, пишет УНН.
Соответственно, к принятым изменениям в законодательстве после 16 июля предусмотрена возможность отправлять повестки Укрпочтой
По ее словам, повестки будут направляться по тем адресам которые были указаны при обновлении военно-учетных данных.
Напомним
Кабмин принял постановление, согласно которому ТЦК смогут формировать повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг", что существенно упрощает и ускоряет процедуру. Постановление значительно уменьшит бумажную нагрузку на территориальные центры комплектования и социальной поддержки и централизует процесс печати повесток.