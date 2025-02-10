Глава МИД рассказал, как можно заставить рф "расплатиться за годы использования энергии как оружия"
Киев • УНН
Эстония, Латвия и Литва успешно отсоединились от российской энергосистемы и синхронизировались с европейской. МИД Украины призывает ЕС отказаться от российских энергоносителей и использовать украинские хранилища газа.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поздравил Эстонию, Латвию и Литву с успешным подключением к европейской энергосистеме, рассказав, как можно заставить рф "расплатиться за годы использования энергии как оружия". Об этом он написал в Telegram-канале, передает УНН.
Это не только присоединение к Европе, но и отсоединение России от нее. Политика нулевой зависимости от России должна быть стратегической целью Европы. Время заставить Россию расплатиться за годы использования энергии как оружия,
Министр призывает Европу отказаться от российского сжиженного газа, услуг "теневого флота", атомной энергетики, а также заменить российские энергоносители на энергоносители США и других партнеров.
Надо хранить американский сжиженный газ в подземных хранилищах Европы в Украине, вся инфраструктура для этого есть, подчеркнул Сибига.
Напомним
В субботу, 8 февраля, Эстония, Латвия и Литва успешно отключили свою энергосистему от контролируемой Россией частотной зоны. Энергосистемы трех стран Балтии работают в изолированном режиме.
По оценке властей балтийских государств, синхронизация с европейской энергосистемой обеспечит им независимый, стабильный и надежный контроль частоты в их электросетях, а также повысит энергетическую безопасность региона.