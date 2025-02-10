Глава МИД рассказал, как можно заставить рф "расплатиться за годы использования энергии как оружия"

ukenru
Эксклюзив
Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями
13:58 • 25674 просмотра

Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах
12:54 • 57393 просмотра

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого
12:39 • 72001 просмотра

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого

Эксклюзив
Ситуация на рынке труда Украины: уровень безработицы и востребованные профессии в 2025 году
10:22 • 100546 просмотра

Ситуация на рынке труда Украины: уровень безработицы и востребованные профессии в 2025 году

Эксклюзив
Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля
10 февраля, 07:59 • 105285 просмотра

Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 137037 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 155623 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 170061 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 165517 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 130548 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

10 февраля, 07:46 • 114239 просмотра
Потап дал большое интервью российскому журналисту и объяснил свои выезды за границу

Потап дал большое интервью российскому журналисту и объяснил свои выезды за границу

10:42 • 105285 просмотра
Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

11:42 • 103599 просмотра
Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

11:56 • 100838 просмотра
Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

12:53 • 47315 просмотра
публикации
Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

11:56 • 100838 просмотра
Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

11:42 • 103599 просмотра
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

7 февраля, 14:36 • 181172 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

7 февраля, 12:55 • 184449 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

7 февраля, 11:29 • 194040 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст удалил свой аккаунт в X после "антисемитского взрыва"

Канье Уэст удалил свой аккаунт в X после "антисемитского взрыва"

13:09 • 42208 просмотра
Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

12:53 • 47315 просмотра
Потап дал большое интервью российскому журналисту и объяснил свои выезды за границу

Потап дал большое интервью российскому журналисту и объяснил свои выезды за границу

10:42 • 105285 просмотра
Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

10 февраля, 07:46 • 114239 просмотра
Как режиссерам удалось снять первый официальный фильм о Led Zeppelin

Как режиссерам удалось снять первый официальный фильм о Led Zeppelin

9 февраля, 13:01 • 110386 просмотра
Актуальное
Глава МИД рассказал, как можно заставить рф "расплатиться за годы использования энергии как оружия"

Глава МИД рассказал, как можно заставить рф "расплатиться за годы использования энергии как оружия"

Киев  •  УНН

 • 8388 просмотра

Read in English

Эстония, Латвия и Литва успешно отсоединились от российской энергосистемы и синхронизировались с европейской. МИД Украины призывает ЕС отказаться от российских энергоносителей и использовать украинские хранилища газа.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поздравил Эстонию, Латвию и Литву с успешным подключением к европейской энергосистеме, рассказав, как можно заставить рф "расплатиться за годы использования энергии как оружия". Об этом он написал в Telegram-канале, передает УНН.

Это не только присоединение к Европе, но и отсоединение России от нее. Политика нулевой зависимости от России должна быть стратегической целью Европы. Время заставить Россию расплатиться за годы использования энергии как оружия,

- говорится в сообщении.

Министр призывает Европу отказаться от российского сжиженного газа, услуг "теневого флота", атомной энергетики, а также заменить российские энергоносители на энергоносители США и других партнеров.

Надо хранить американский сжиженный газ в подземных хранилищах Европы в Украине, вся инфраструктура для этого есть, подчеркнул Сибига.

Напомним

В субботу, 8 февраля, Эстония, Латвия и Литва успешно отключили свою энергосистему от контролируемой Россией частотной зоны. Энергосистемы трех стран Балтии работают в изолированном режиме.

По оценке властей балтийских государств, синхронизация с европейской энергосистемой обеспечит им независимый, стабильный и надежный контроль частоты в их электросетях, а также повысит энергетическую безопасность региона.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
latviyaЛатвия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
litvaЛитва
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы