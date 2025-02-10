Глава МЗС розповів, як можна змусити рф "розплатитися за роки використання енергії як зброї"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав Естонію, Латвію та Литву з успішним підключенням до європейської енергосистеми, розповівши, як можна змусити рф "розплатитися за роки використання енергії як зброї". Про це він написав в Telegram-каналі, передає УНН.

Це не лише підʼєднання до Європи, але й відʼєднання росії від неї. Політика нульової залежності від росії має бути стратегічною метою Європи. Час змусити росію розплатитися за роки використання енергії як зброї, - йдеться в повідомленні.

Міністр закликає Європу відмовитися від російського скрапленого газу, послуг "тіньового флоту", атомної енергетики, а також замінити російські енергоносії на енергоносії США та інших партнерів.

Треба зберігати американський скраплений газ у підземних сховищах Європи в Україні, вся інфраструктура для цього є, наголосив Сибіга.

Нагадаємо

В суботу, 8 лютого, Естонія, Латвія та Литва успішно відключили свою енергосистему від контрольованої росією частотної зони. Енергосистеми трьох країн Балтії працюють в ізольованому режимі.

За оцінкою влади балтійських держав, синхронізація з європейською енергосистемою забезпечить їм незалежний, стабільний і надійний контроль частоти в їхніх електромережах, а також підвищить енергетичну безпеку регіону.