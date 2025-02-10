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Глава МЗС розповів, як можна змусити рф "розплатитися за роки використання енергії як зброї"

Київ • УНН

 • 22937 перегляди

Естонія, Латвія та Литва успішно відʼєдналися від російської енергосистеми та синхронізувалися з європейською. МЗС України закликає ЄС відмовитися від російських енергоносіїв та використовувати українські сховища газу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав Естонію, Латвію та Литву з успішним підключенням до європейської енергосистеми, розповівши, як можна змусити рф "розплатитися за роки використання енергії як зброї". Про це він написав в Telegram-каналі, передає УНН.

Це не лише підʼєднання до Європи, але й відʼєднання росії від неї. Політика нульової залежності від росії має бути стратегічною метою Європи. Час змусити росію розплатитися за роки використання енергії як зброї,

- йдеться в повідомленні.

Міністр закликає Європу відмовитися від російського скрапленого газу, послуг "тіньового флоту", атомної енергетики, а також замінити російські енергоносії на енергоносії США та інших партнерів.

Треба зберігати американський скраплений газ у підземних сховищах Європи в Україні, вся інфраструктура для цього є, наголосив Сибіга.

Нагадаємо

В суботу, 8 лютого, Естонія, Латвія та Литва успішно відключили свою енергосистему від контрольованої росією частотної зони. Енергосистеми трьох країн Балтії працюють в ізольованому режимі.

За оцінкою влади балтійських держав, синхронізація з європейською енергосистемою забезпечить їм незалежний, стабільний і надійний контроль частоти в їхніх електромережах, а також підвищить енергетичну безпеку регіону.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
lytvaЛитва
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