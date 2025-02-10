Глава МЗС розповів, як можна змусити рф "розплатитися за роки використання енергії як зброї"
Київ • УНН
Естонія, Латвія та Литва успішно відʼєдналися від російської енергосистеми та синхронізувалися з європейською. МЗС України закликає ЄС відмовитися від російських енергоносіїв та використовувати українські сховища газу.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав Естонію, Латвію та Литву з успішним підключенням до європейської енергосистеми, розповівши, як можна змусити рф "розплатитися за роки використання енергії як зброї". Про це він написав в Telegram-каналі, передає УНН.
Це не лише підʼєднання до Європи, але й відʼєднання росії від неї. Політика нульової залежності від росії має бути стратегічною метою Європи. Час змусити росію розплатитися за роки використання енергії як зброї,
Міністр закликає Європу відмовитися від російського скрапленого газу, послуг "тіньового флоту", атомної енергетики, а також замінити російські енергоносії на енергоносії США та інших партнерів.
Треба зберігати американський скраплений газ у підземних сховищах Європи в Україні, вся інфраструктура для цього є, наголосив Сибіга.
Нагадаємо
В суботу, 8 лютого, Естонія, Латвія та Литва успішно відключили свою енергосистему від контрольованої росією частотної зони. Енергосистеми трьох країн Балтії працюють в ізольованому режимі.
За оцінкою влади балтійських держав, синхронізація з європейською енергосистемою забезпечить їм незалежний, стабільний і надійний контроль частоти в їхніх електромережах, а також підвищить енергетичну безпеку регіону.