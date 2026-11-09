Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обвинил кандидата в президенты страны, лидера ультралевой партии «Непокорённая Франция» Жана-Люка Меланшона в ретрансляции позиции кремля. Об этом сообщает RTL, информирует УНН.

Детали

В частности, Барро прокомментировал заявление Меланшона о том, что возможные территориальные уступки на Донбассе следует согласовывать с местными жителями.

Он просто выступил в роли рупора кремля. По всему миру кремль пытается убедить глав государств и правительств, что Донбасс якобы российский, а захватническая война — это война за освобождение Донбасса — сказал глава французского МИД.

Он подчеркнул, что это заявление Меланшона «беспрецедентно серьёзное» и «окончательно свидетельствует о том, что он не подходит для должности, на которую претендует».

Напомним

Партия ультралевого кандидата в президенты Франции Жана-Люка Меланшона обнародовала предвыборную программу, в которой предлагает вывести страну из НАТО и национализировать часть оборонных предприятий.

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