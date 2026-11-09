Глава МЗС Франції назвав ультралівого кандидата в президенти речником кремля
Київ • УНН
Жан-Ноель Барро назвав заяву Жана-Люка Меланшона про Донбас ретрансляцією позиції кремля. Він заявив, що кандидат непридатний для посади президента.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро звинуватив кандидата в президенти країни, лідера ультралівої партії "Нескорена Франція" Жана-Люка Меланшона в ретрансляції позиції кремля. Про це повідомляє RTL, інформує УНН.
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Зокрема, Барро прокоментував заяву Меланшона про те, що можливі територіальні поступки на Донбасі слід погоджувати з місцевими жителями.
Він просто виступив у ролі речника кремля. По всьому світу кремль намагається переконати глав держав і урядів, що Донбас нібито російський, а загарбницька війна - це війна за визволення Донбасу
Він підкреслив, що це заява Меланшона "безпрецедентно серйозна" і "остаточно свідчить про те, що він не підходить для посади, на яку претендує".
Нагадаємо
Партія ультралівого кандидата в президенти Франції Жана-Люка Меланшона оприлюднила передвиборчу програму, у якій пропонує вивести країну з НАТО та націоналізувати частину оборонних підприємств.
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