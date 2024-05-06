Германия временно отзывает посла из россии из-за серии кибератак рф

Германия отозвала своего посла из России для консультаций на фоне обвинений Берлина о причастности рф к кибератакам на оборонные и аэрокосмические компании и партию власти. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление представителя министерства иностранных дел Германии, передает УНН.

Детали

Предварительно немецкий посол Александер Граф Ламбсдорф будет оставаться в Берлине в течение недели, а затем вернется в Москву.

Министр иностранных дел отозвала посла Графа Ламбсдорфа в Берлин для консультаций - рассказал представитель МИД Германии.

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Дополнение

Посла отозвали на фоне того, что Германия завершила расследование прошлогодней кибератаки на сервер СДПС. В Берлине заявили, что за атакой стоит хакерская группировка APT28, поддерживаемая российским государством.

В связи с этим, Германия вызвала высокопоставленного российского посла в министерство иностранных дел.

Напомним

В Financial Times заявили, что европейские спецслужбы предупредили свои правительства о том, что Россия готовит ряд диверсий на континенте. Прежде всего речь идет о взрывах, поджогах и атаках на инфраструктуру.