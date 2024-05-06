Німеччина тимчасово відкликає посла з росії через серію кібератак рф
Київ • УНН
Німеччина відкликала свого посла з росії для консультацій на тлі звинувачень у причетності москви до кібератак на німецькі оборонні, аерокосмічні компанії та правлячу партію.
Німеччина відкликала свого посла з росії для консультацій на тлі звинувачень Берліна щодо причетності рф до кібератак на оборонні та аерокосмічні компанії та партію влади. Про це пише Reuters з посиланням на заяву речника міністерства закордонних справ Німеччини, передає УНН.
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Попередньо німецький посол Александер Граф Ламбсдорф залишатиметься в Берліні протягом тижня, а потім повернеться до москви.
Міністерка закордонних справ відкликала посла Графа Ламбсдорфа в Берлін для консультацій
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Посла відкликали на фоні того, що Німеччина завершила розслідування щодо торішньої кібератаки на сервер СДПС. У Берліні заявили, що за атакою стоїть хакерське угруповання APT28, що підтримується російською державою.
У зв'язку з цим, Німеччина викликала високопоставленого російського посла до міністерства закордонних справ.
Нагадаємо
У Financial Times заявили, що європейські спецслужби попередили свої уряди про те, що росія готує низку диверсій на континенті. Насамперед йдеться про вибухи, підпали та атаки на інфраструктуру.