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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Германия впервые за долгое время одобрила продажу значительных объемов оружия Турции - Spiegel

Германия впервые за долгое время одобрила продажу значительных объемов оружия Турции - Spiegel

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 21:51  •  962 просмотра

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Германия впервые за годы одобрила значительные поставки оружия Турции на сумму около 336 млн евро. Это включает ракеты ПВО, торпеды и оборудование для модернизации субмарин и фрегатов.

Федеральное правительство Германии впервые за последние годы одобрило существенные объемы поставок оружия для Турции.  Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Spiegel, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в последние годы Германия свела к минимуму продажу оружия Турции из-за «похолодания» отношений с Анкарой по многим причинам, но теперь появился сигнал, что эта тенденция меняется. 

Федеральный совет безопасности, заседания которого являются тайными, якобы недавно одобрил поставки Турции различного вооружения на несколько сотен миллионов евро - ракет ПВО, торпед и оборудования для модернизации субмарин и фрегатов.

Журналисты узнали детали из письма на эту тему от Министерства экономики в Бундестаг. Согласно перечню, производитель MBDA получил разрешение на продажу Турции 100 ракет ПВО для кораблей, которые могут стоить около 100 млн евро, а также торпед SeaHake на 156 млн евро.

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Кроме того, различные немецкие оружейные компании получили «зеленый свет» на поставку Турции пакетов оборудования для модернизации ее субмарин U209, и на поставку запчастей двигателей для корветов и фрегатов на 1,9 млн евро. Ориентировочная стоимость всех контрактов вместе взятых может составить около 336 млн евро. 

Для сравнения, за весь 2023 год для Турции согласовали продажу оружия и оборудования только на 1,22 млн евро в рамках 17 мелких проектов. В первом квартале утвердили экспорт оружия на 23 млн евро.

В федеральном министерстве экономики намекали, что готовы одобрять экспорт оборудования военного назначения для Турции только для совместных проектов с ЕС и НАТО. 

Spiegel напоминает, что Анкара имеет рычаг давления на Берлин в виде нелегальной миграции - Германия является одной из стран, где чаще всего хотят поселиться мигранты, а Турция является одной из ключевых транзитных стран для мигрантов, направляющихся в Европу, и по политическим соображениям может прилагать больше или меньше усилий для противодействия нелегальной миграции. 

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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