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Німеччина вперше за тривалий час схвалила продаж значних обсягів зброї Туреччині - Spiegel

Німеччина вперше за тривалий час схвалила продаж значних обсягів зброї Туреччині - Spiegel

Київ • УНН

 • 17513 перегляди

Німеччина вперше за роки схвалила значні поставки зброї Туреччині на суму близько 336 млн євро. Це включає ракети ППО, торпеди та обладнання для модернізації субмарин і фрегатів.

Федеральний уряд Німеччини вперше за останні роки схвалив суттєві обсяги поставок зброї для Туреччини.  Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Spiegel, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що останніми роками Німеччина звела до мінімуму продаж зброї Туреччині через "похолоднішання" відносин з Анкарою з багатьох причин, але тепер з’явився сигнал, що ця тенденція змінюється. 

Федеральна рада безпеки, засідання якої є таємними, нібито нещодавно схвалила постачання Туреччині різного озброєння на кількасот мільйонів євро – ракет ППО, торпед і обладнання для модернізації субмарин та фрегатів.

Журналісти дізналися деталі з листа на цю тему від Міністерства економіки до Бундестагу. Згідно з переліком, виробник MBDA отримав дозвіл на продаж Туреччині 100 ракет ППО для кораблів, що можуть коштувати близько 100 млн євро, також торпед SeaHake на 156 млн євро.

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Крім того, різні німецькі збройові компанії отримали "зелене світло" на постачання Туреччині пакетів обладнання для модернізації її субмарин U209, та на постачання запчастин двигунів для корветів і фрегатів на 1,9 млн євро. Орієнтовна вартість усіх контрактів разом взятих може становити близько 336 млн євро. 

Для порівняння, за увесь 2023 рік для Туреччини погодили продаж зброї та обладнання лише на 1,22 млн євро у рамках 17 дрібних проектів. У першому кварталі затвердили експорт зброї на 23 млн євро.

У федеральному міністерстві економіки натякали, що готові схвалювати експорт обладнання військового призначення для Туреччини лише для спільних проєктів з ЄС і НАТО. 

Spiegel нагадує, що Анкара має важіль тиску на Берліну у вигляді нелегальної міграції – Німеччина є однією з країн, де найчастіше хочуть оселитися мігранти, а Туреччина є однією з ключових транзитних країн для мігрантів, що прямують до Європи, і з політичних міркувань може докладати більше або менше зусиль для протидії нелегальній міграції. 

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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