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Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины
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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генсек НАТО: участие войск КНДР в войне в Украине - значительная эскалация

Генсек НАТО: участие войск КНДР в войне в Украине - значительная эскалация

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 11:11  •  3251 просмотра

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Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что привлечение военных КНДР в войне россии против Украины будет означать значительную эскалацию. Он обсудил этот вопрос с президентом Южной Кореи во время телефонного разговора.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что привлечение военных из КНДР в войне рф против Украины - это значительная эскалация. Об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи  Юн Сок Йолем, передает УНН

Отправка войск Северной Кореи воевать бок о бок с Россией в Украине будет означать значительную эскалацию

- написал Рютте в соцсети X.

Лидеры также обсудили тесное партнерство НАТО с Сеулом, оборонно-промышленное сотрудничество и взаимосвязанную безопасность в Евро-Атлантике и Индо-Тихоокеанском регионе.

Дополнение

17 октября Президент Зеленский заявил, что Северная Корея готовит контингент для того, чтобы они воевали против Украины. Есть намерение подготовить 10 тыс. солдат. 

Сейчас все 40 военнослужащих КНДР, которые находились на позициях в Хомутовском районе рф, перемещены в Льговский район Курской области для дальнейшего задействования в штурмовых действиях на Курщине.

Сегодня, 21 октября, Совет безопасности ООН соберется для обсуждения ситуации в Украине и военной поддержки рф со стороны Северной Кореи, Ирана, а также Китая.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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