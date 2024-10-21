Генсек НАТО: участие войск КНДР в войне в Украине - значительная эскалация

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что привлечение военных из КНДР в войне рф против Украины - это значительная эскалация. Об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем, передает УНН.

Отправка войск Северной Кореи воевать бок о бок с Россией в Украине будет означать значительную эскалацию - написал Рютте в соцсети X.

Лидеры также обсудили тесное партнерство НАТО с Сеулом, оборонно-промышленное сотрудничество и взаимосвязанную безопасность в Евро-Атлантике и Индо-Тихоокеанском регионе.

Дополнение

17 октября Президент Зеленский заявил, что Северная Корея готовит контингент для того, чтобы они воевали против Украины. Есть намерение подготовить 10 тыс. солдат.

Сейчас все 40 военнослужащих КНДР, которые находились на позициях в Хомутовском районе рф, перемещены в Льговский район Курской области для дальнейшего задействования в штурмовых действиях на Курщине.

Сегодня, 21 октября, Совет безопасности ООН соберется для обсуждения ситуации в Украине и военной поддержки рф со стороны Северной Кореи, Ирана, а также Китая.