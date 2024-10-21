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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 2538 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Генсек НАТО: участь військ КНДР у війні в Україні - значна ескалація

Київ • УНН

 • 54274 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що залучення військових КНДР у війні росії проти України означатиме значну ескалацію. Він обговорив це питання з президентом Південної Кореї під час телефонної розмови.

Генсек НАТО: участь військ КНДР у війні в Україні - значна ескалація

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що залучення військових з КНДР у війні рф проти України - це значна ескалація. Про це він заявив під час телефонної розмови з президентом Південної Кореї  Юн Сок Йолем, передає УНН

Відправка військ Північної Кореї воювати пліч-о-пліч з росією в Україні означатиме значну ескалацію

- написав Рютте у соцмережі X.

Лідери також обговорили тісне партнерство НАТО з Сеулом, оборонно-промислову співпрацю та взаємопов'язану безпеку в Євро-Атлантиці та Індо-Тихоокеанському регіоні.

Доповнення

17 жовтня Президент Зеленський заявив, що Північна Корея готує контингент для того, щоб вони воювали проти України. Є намір підготувати 10 тис. солдатів. 

Наразі усі 40 військовослужбовців КНДР, які перебували на позиціях у хомутовському районі рф, переміщені у льговський район курської області для подальшого задіяння у штурмових діях на курщині.

Сьогодні, 21 жовтня, Рада безпеки ООН збереться для обговорення ситуації в Україні та військової підтримки рф з боку Північної Кореї, Ірану, а також Китаю.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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