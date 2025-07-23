Генпрокурор об урегулировании проблемы неотложных обысков: направлено больше на защиту бизнеса

В законе №12414, регулирующем деятельность НАБУ и САП, также говорится о попытке урегулирования проблемы неотложных обысков. Генпрокурор Руслан Кравченко пояснил, что проводить их можно только, когда они касаются сохранения жизни человека, здоровья и в делах о государственной измене. Об этом он заявил во время пресс-конференции и добавил, что это направлено на защиту бизнеса, передает корреспондент УНН.

Проводить неотложные обыски можно только, когда они касаются сохранения жизни человека, здоровья, а также в делах, касающихся государственной измены. Эта норма, как мне на сегодня известно, направлена больше на защиту бизнеса, потому что некоторые правоохранительные органы злоупотребляли своим правом и проводили в компаниях, бизнесе неотложные обыски, а потом только шли их легализовывать в судах и у прокурора - рассказал Кравченко.

Дополнение

22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП.

Кравченко, комментируя изменения в законодательство, принятые 22 июля и которые, в частности, касаются работы органов прокуратуры в условиях военного положения, заявил, что они, в частности, касаются кадровых вопросов, которые дают возможность усилить кадровый потенциал органов прокуратуры.

Кроме того, он назвал еще один важный момент, принятых законодательных изменений, – проверки для бизнеса. Отныне с неотложными обысками к ним можно приходить только в случае, если это направлено на защиту здоровья или жизни людей.

Напомним

8 июля Генпрокурор Кравченко сообщил о проведении в Офисе Генпрокурора качественного аудита "зависших" дел в отношении бизнеса. По его словам, речь идет о делах, которые годами не расследовались, не содержали объективных данных преступления и не имели судебной перспективы.

Однако аудит продолжается и уже 19 июля Кравченко сообщил, что завершен очередной этап аудита уголовных производств в отношении бизнеса, в результате которого закрыто 6752 дела и 164 направлено в суд. Также возвращено имущество в 211 случаях и назначено 2538 экспертиз в отношении изъятого имущества.