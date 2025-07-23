Генпрокурор про врегулювання проблеми невідкладних обшуків: направлено більше на захист бізнесу

$41.770.05
48.870.07
ukenru
Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть: Зеленський запропонує Раді законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку”
16:26 • 3744 перегляди
Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть: Зеленський запропонує Раді законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку”
Ексклюзив
16:25 • 13633 перегляди
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
12:48 • 26560 перегляди
Держслужбовець під слідством: чому кейс Зими — репутаційний ризик для Нацбанку
Ексклюзив
12:21 • 61453 перегляди
Михайло Пінкевич – капітан 1 рангу у відставці про формування ВМС ЗСУ та перші місії НАТО в Україні
Ексклюзив
23 липня, 10:37 • 132790 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
23 липня, 09:26 • 123882 перегляди
"Домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно": Зеленський зібрав керівників правоохоронних та антикорупційних органів
Ексклюзив
23 липня, 08:25 • 97724 перегляди
Чоловік помер під час затримання поліцією на Вінниччині: за справу взялося ДБР
23 липня, 07:59 • 87833 перегляди
Переговори між Україною та росією відбудуться в Стамбулі близько 19:00 - джерела
23 липня, 06:28 • 204570 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати
23 липня, 05:05 • 84051 перегляди
50 днів Трампа для рф: термін не є фіксованим - Держдеп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4м/с
38%
746мм
Популярнi новини
Понад 1300 українців загинули в ДТП за півроку: озвучені головні причини23 липня, 06:55 • 45520 перегляди
У Сумах після атаки рф перебої зі світлом та водою: деталі23 липня, 07:00 • 13274 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: українська делегація вирушила до Туреччини23 липня, 09:33 • 50183 перегляди
ДБР розпочало розслідування аварії винищувача Mirage-2000: що відомо23 липня, 10:12 • 82333 перегляди
Справа ПриватБанку: САП повідомила про завершення розслідування щодо Коломойського та ще п'ятьох осіб12:47 • 32893 перегляди
Публікації
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
16:25 • 13633 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
Ексклюзив
23 липня, 10:37 • 132790 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати23 липня, 06:28 • 204570 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку23 липня, 05:00 • 237166 перегляди
Правки до Defence City: шанс на відновлення критично необхідної підтримки української авіації22 липня, 10:46 • 246830 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Стамбул
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 124638 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 247247 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 335015 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 342385 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 333176 перегляди
Актуальне
Eurofighter Typhoon
Airbus A320 серії
Dragon 2
Ан-178
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Генпрокурор про врегулювання проблеми невідкладних обшуків: направлено більше на захист бізнесу

Київ • УНН

 • 2488 перегляди

Генпрокурор Руслан Кравченко пояснив, що невідкладні обшуки дозволені лише для збереження життя, здоров'я або у справах про держзраду, що є частиною закону №12414. Це нововведення спрямоване на захист бізнесу від зловживань правоохоронних органів.

Генпрокурор про врегулювання проблеми невідкладних обшуків: направлено більше на захист бізнесу

У законі №12414, що регулює діяльність НАБУ та САП, також йдеться про спробу врегулювання проблеми невідкладних обшуків. Генпрокурор Руслан Кравченко пояснив, що проводити їх можна тільки, коли вони стосуються збереження життя людини, здоров'я та у справах щодо державної зради. Про це він заявив під час пресконференції та додав, що це направлено на захист бізнесу, передає кореспондент УНН.

Проводити невідкладні обшуки можна тільки, коли вони стосуються збереження життя людини, здоров'я, а також у справах, які стосуються державної зради. Ця норма, як мені на сьогодні відомо направлена більше на захист бізнесу, тому що деякі правоохоронні органи зловживали своїм правом й проводили у компаніях, бізнесу невідкладні обшуки, а потім тільки йшли їх легалізовувати в судах й у прокурора 

- розповів Кравченко.

Доповнення

22 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ, зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП.

Кравченко коментуючи зміни до законодавства, ухвалені 22 липня і які, зокрема, стосуються роботи органів прокуратури в умовах воєнного стану, заявив, що вони, зокрема, стосуються кадрових питань, які дають можливість посилити кадровий потенціал органів прокуратури.

Крім того, він назвав ще один важливий момент, ухвалених законодавчих змін, – перевірки для бізнесу. Відтепер з невідкладними обшуками до них можна приходити тільки у випадку, якщо це спрямовано на захист здоров’я чи життя людей.

Нагадаємо

8 липня Генпрокурор Кравченко повідомив про проведення в Офісі Генпрокурора якісного аудиту "завислих" справ щодо бізнесу. З його слів, ідеться про справи, які роками не розслідувалися, не містили об'єктивних даних злочину та не мали судової перспективи.

Проте аудит триває і вже 19 липня Кравченко повідомив, що завершено черговий етап аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу, в результаті якого закрито 6752 справи та 164 скеровано до суду. Також повернуто майно у 211 випадках та призначено 2538 експертиз щодо вилученого майна.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Руслан Кравченко
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9