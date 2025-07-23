Генпрокурор про врегулювання проблеми невідкладних обшуків: направлено більше на захист бізнесу

У законі №12414, що регулює діяльність НАБУ та САП, також йдеться про спробу врегулювання проблеми невідкладних обшуків. Генпрокурор Руслан Кравченко пояснив, що проводити їх можна тільки, коли вони стосуються збереження життя людини, здоров'я та у справах щодо державної зради. Про це він заявив під час пресконференції та додав, що це направлено на захист бізнесу, передає кореспондент УНН.

Проводити невідкладні обшуки можна тільки, коли вони стосуються збереження життя людини, здоров'я, а також у справах, які стосуються державної зради. Ця норма, як мені на сьогодні відомо направлена більше на захист бізнесу, тому що деякі правоохоронні органи зловживали своїм правом й проводили у компаніях, бізнесу невідкладні обшуки, а потім тільки йшли їх легалізовувати в судах й у прокурора - розповів Кравченко.

Доповнення

22 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ, зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП.

Кравченко коментуючи зміни до законодавства, ухвалені 22 липня і які, зокрема, стосуються роботи органів прокуратури в умовах воєнного стану, заявив, що вони, зокрема, стосуються кадрових питань, які дають можливість посилити кадровий потенціал органів прокуратури.

Крім того, він назвав ще один важливий момент, ухвалених законодавчих змін, – перевірки для бізнесу. Відтепер з невідкладними обшуками до них можна приходити тільки у випадку, якщо це спрямовано на захист здоров’я чи життя людей.

Нагадаємо

8 липня Генпрокурор Кравченко повідомив про проведення в Офісі Генпрокурора якісного аудиту "завислих" справ щодо бізнесу. З його слів, ідеться про справи, які роками не розслідувалися, не містили об'єктивних даних злочину та не мали судової перспективи.

Проте аудит триває і вже 19 липня Кравченко повідомив, що завершено черговий етап аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу, в результаті якого закрито 6752 справи та 164 скеровано до суду. Також повернуто майно у 211 випадках та призначено 2538 експертиз щодо вилученого майна.