Генпрокурор Кравченко прокоментував зміни до законодавства, ухвалені сьогодні: дають можливість посилити кадровий потенціал

Генпрокурор України Руслан Кравченко прокоментував зміни до законодавства, ухвалені сьогодні і які, зокрема, стосуються роботи органів прокуратури в умовах воєнного стану, передає кореспондент УНН.

Він, зокрема, зауважив, що законодавчі зміни стосуються кадрових питань, які дають можливість посилити кадровий потенціал органів прокуратури.

Під час воєнного стану можна буде переводити прокурорів з окружної до обласної, а з обласної до Офісу Генерального прокурора, без КДКП (Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії – ред.). І також призначати на посаду прокурора осіб після закінчення ними навчання у вищих навчальних закладах, без проведення конкурсу та стажування - пояснив Кравченко.

За його словами, під час "воєнного стану людей потрібно набирати швидко".

Раніше треба було пройти конкурс. Якщо ти пройшов конкурс, то потім стажування, після стажування ти потрапляєш до окружної прокуратури. Зараз законодавець дав можливість під час воєнного стану набрати людей на посади прокурорів без цих моментів, тому що час вимагає швидких дій - додав Генпрокурор.

Він зауважив, що необхідні конкурси для переведення вже працюючого співробітника прокуратури могли тривати до 60 днів.

Крім того, він назвав ще один важливий момент, ухвалених законодавчих змін, – перевірки для бізнесу. Відтепер з невідкладними обшуками до них можна приходити тільки у випадку, якщо це спрямовано на захист здоров’я чи життя людей.

Також Генпрокурор Руслан Кравченко прокоментував можливе розширення своїх повноважень, також пов’язаних з законодавчими змінами.

Я відповідальна особа і тому хочу дати результати на будь якій роботі. Мені довірили цю посаду і просто бути на ній - навіщо? У мене є бажання досягти результатів - сказав Кравченко.

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Нагадаємо

Сьогодні Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ, зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП.