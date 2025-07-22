Генпрокурор Кравченко прокомментировал изменения в законодательстве, принятые сегодня: дают возможность усилить кадровый потенциал
Киев • УНН
Генеральный прокурор Руслан Кравченко прокомментировал законодательные изменения, позволяющие быстрее набирать прокуроров без конкурса и стажировки во время военного положения. Также он отметил, что неотложные обыски бизнеса возможны только для защиты жизни и здоровья людей.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко прокомментировал изменения в законодательстве, принятые сегодня и касающиеся, в частности, работы органов прокуратуры в условиях военного положения, передает корреспондент УНН.
Он, в частности, отметил, что законодательные изменения касаются кадровых вопросов, которые дают возможность усилить кадровый потенциал органов прокуратуры.
Во время военного положения можно будет переводить прокуроров из окружной в областную, а из областной в Офис Генерального прокурора, без КДКП (Квалификационно-дисциплинарной комиссии – ред.). И также назначать на должность прокурора лиц после окончания ими обучения в высших учебных заведениях, без проведения конкурса и стажировки
По его словам, во время "военного положения людей нужно набирать быстро".
Раньше нужно было пройти конкурс. Если ты прошел конкурс, то потом стажировка, после стажировки ты попадаешь в окружную прокуратуру. Сейчас законодатель дал возможность во время военного положения набрать людей на должности прокуроров без этих моментов, потому что время требует быстрых действий
Он отметил, что необходимые конкурсы для перевода уже работающего сотрудника прокуратуры могли длиться до 60 дней.
Кроме того, он назвал еще один важный момент, принятых законодательных изменений, – проверки для бизнеса. Отныне с неотложными обысками к ним можно приходить только в случае, если это направлено на защиту здоровья или жизни людей.
Также Генпрокурор Руслан Кравченко прокомментировал возможное расширение своих полномочий, также связанных с законодательными изменениями.
Я ответственное лицо и поэтому хочу дать результаты на любой работе. Мне доверили эту должность и просто быть на ней - зачем? У меня есть желание достичь результатов
Кравченко о военной прокуратуре: дайте мне возможность набрать людей со стажем17.06.25, 13:13 • 2559 просмотров
Напомним
Сегодня Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП.