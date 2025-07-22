Генпрокурор Кравченко прокомментировал изменения в законодательстве, принятые сегодня: дают возможность усилить кадровый потенциал

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко прокомментировал изменения в законодательстве, принятые сегодня и касающиеся, в частности, работы органов прокуратуры в условиях военного положения, передает корреспондент УНН.

Он, в частности, отметил, что законодательные изменения касаются кадровых вопросов, которые дают возможность усилить кадровый потенциал органов прокуратуры.

Во время военного положения можно будет переводить прокуроров из окружной в областную, а из областной в Офис Генерального прокурора, без КДКП (Квалификационно-дисциплинарной комиссии – ред.). И также назначать на должность прокурора лиц после окончания ими обучения в высших учебных заведениях, без проведения конкурса и стажировки - пояснил Кравченко.

По его словам, во время "военного положения людей нужно набирать быстро".

Раньше нужно было пройти конкурс. Если ты прошел конкурс, то потом стажировка, после стажировки ты попадаешь в окружную прокуратуру. Сейчас законодатель дал возможность во время военного положения набрать людей на должности прокуроров без этих моментов, потому что время требует быстрых действий - добавил Генпрокурор.

Он отметил, что необходимые конкурсы для перевода уже работающего сотрудника прокуратуры могли длиться до 60 дней.

Кроме того, он назвал еще один важный момент, принятых законодательных изменений, – проверки для бизнеса. Отныне с неотложными обысками к ним можно приходить только в случае, если это направлено на защиту здоровья или жизни людей.

Также Генпрокурор Руслан Кравченко прокомментировал возможное расширение своих полномочий, также связанных с законодательными изменениями.

Я ответственное лицо и поэтому хочу дать результаты на любой работе. Мне доверили эту должность и просто быть на ней - зачем? У меня есть желание достичь результатов - сказал Кравченко.

Кравченко о военной прокуратуре: дайте мне возможность набрать людей со стажем

Напомним

Сегодня Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП.