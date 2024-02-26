Генеральный секретарь ООН признал, что Совбез нужно реформировать
Генеральный секретарь ООН заявил, что недавние войны подорвали доверие к Совету Безопасности ООН и он нуждается в серьезном реформировании из-за своей неспособности действовать в важных вопросах мира.
"Сейчас надо делать все для разрешения ситуации": Брюсселю и Варшаве передали предложения для урегулирования на границе - Зеленский
Президент Украины Зеленский заявил, что его правительство подало предложения в Европейскую комиссию и Польшу по решению проблем на украинско-польской границе, где польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков.
Активисты подняли флаг Украины на вершину крымской горы
26 февраля активисты движения "Желтая лента" подняли украинский флаг на вершину крымской горы в День сопротивления российской оккупации Крыма.
Зеленский призвал парламент как можно быстрее принять закон о реформе БЭБ
Зеленский призывает парламент как можно быстрее принять закон о реформировании Бюро экономической безопасности, чтобы дать больше уверенности бизнесу.
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ.
Южная Корея зарегистрировала рекордное количество искателей убежища из России - СМИ
В прошлом году рекордное количество россиян - 5750 - попросили убежища в Южной Корее, что более чем в пять раз больше, чем в 2022 году.
Зеленский подписал закон, который упрощает изменение целевого назначения земли
Президент Зеленский подписал закон, который упрощает процесс изменения целевого назначения земли, чтобы быстрее привлекать инвестиции для восстановления Украины.
Зеленский поручил разработать программу кэшбэка "Покупай украинское" для поддержки отечественного бизнеса
Президент Зеленский поручил Кабинету Министров разработать программу возврата средств "Покупай украинское", чтобы поддержать местный бизнес и сохранить украинские деньги в обращении в стране.
Украина усиливает линию обороны на Авдеевском направлении - Тарнавский
Российско-оккупационные войска увеличили количество наземных штурмов до рекордного уровня за последние две недели на Таврическом направлении, сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".
"Новые инструменты этой войны": Боррель собирается предложить ЕС создать фонд помощи Украине для разработки дронов и ИИ
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель предложит сосредоточить помощь ЕС Украине на разработке беспилотников и искусственного интеллекта как новых инструментов в войне против россии.