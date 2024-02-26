Генеральный секретарь ООН признал, что Совбез нужно реформировать

Война в Израиле и полномасштабное вторжение РФ в Украину серьезно подорвали авторитет Совета безопасности ООН, поэтому организация нуждается в реформах. Об этом на открытии Совета ООН по правам человека в Женеве заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерреш, пишет УНН.

Детали

Во время своего выступления Гутерреш сказал, что Совет Безопасности ООН часто оказывается в тупике и "неспособен действовать по важнейшим вопросам мира и безопасности нашего времени".

По мнению Гутерреша, последние войны, "возможно, фатально" подорвали авторитет Совбеза ООН.

Отсутствие единства в Совете относительно вторжения России в Украину и военных операций Израиля в Секторе Газа после ужасных террористических атак ХАМАС 7 октября (в 2023 году - ред.) серьезно - возможно, фатально - подорвало его авторитет. Совет нуждается в серьезной реформе его состава и методов работы - заявил Гутерреш

Дополнение

По его словам, все заявления о серьезных нарушениях прав человека и злоупотреблениях требуют срочного расследования и привлечения к ответственности.

Нам срочно нужно новое обязательство в отношении всех прав человека - гражданских, культурных, экономических, политических и социальных - в том виде, в котором они касаются мира и безопасности, подкрепленное серьезными усилиями по их реализации и подотчетности. Государства несут основную ответственность за защиту и поощрение прав человека - заявил генеральный секретарь ООН.

Напомним

Представитель Генсека ООН заявил, что они не имеют возможности проверить сообщения об использовании Россией северокорейских ракет в Украине, но подчеркнул, что все страны должны соблюдать санкции.

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