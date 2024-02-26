Генеральный секретарь ООН признал, что Совбез нужно реформировать

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
  •  55949 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
  •  102331 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
  •  112657 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
  •  112578 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
  •  113576 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
  •  139212 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
  •  151335 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
  •  138564 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
  •  133436 просмотра

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
  •  128023 просмотра

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
zhenevaЖенева
mezhdunarodnii-sudМеждународный суд
antoniu-guterrishАнтониу Гутерриш
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
sektor-hazaСектор Газа
ukrainaУкраина
Loading...
Новости по теме

Генеральный секретарь ООН признал, что Совбез нужно реформировать

Генеральный секретарь ООН заявил, что недавние войны подорвали доверие к Совету Безопасности ООН и он нуждается в серьезном реформировании из-за своей неспособности действовать в важных вопросах мира.

Политика •   •  9192 просмотра
Генеральный секретарь ООН признал, что Совбез нужно реформировать

"Сейчас надо делать все для разрешения ситуации": Брюсселю и Варшаве передали предложения для урегулирования на границе - Зеленский

Президент Украины Зеленский заявил, что его правительство подало предложения в Европейскую комиссию и Польшу по решению проблем на украинско-польской границе, где польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков.

Экономика •   •  12052 просмотра
"Сейчас надо делать все для разрешения ситуации": Брюсселю и Варшаве передали предложения для урегулирования на границе - Зеленский

Активисты подняли флаг Украины на вершину крымской горы

26 февраля активисты движения "Желтая лента" подняли украинский флаг на вершину крымской горы в День сопротивления российской оккупации Крыма.

Общество •   •  15902 просмотра
Активисты подняли флаг Украины на вершину крымской горы

Зеленский призвал парламент как можно быстрее принять закон о реформе БЭБ

Зеленский призывает парламент как можно быстрее принять закон о реформировании Бюро экономической безопасности, чтобы дать больше уверенности бизнесу.

Экономика •   •  15863 просмотра
Зеленский призвал парламент как можно быстрее принять закон о реформе БЭБ

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ.

Война •   •  55949 просмотра
Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Южная Корея зарегистрировала рекордное количество искателей убежища из России - СМИ

В прошлом году рекордное количество россиян - 5750 - попросили убежища в Южной Корее, что более чем в пять раз больше, чем в 2022 году.

Новости Мира •   •  13170 просмотра
Южная Корея зарегистрировала рекордное количество искателей убежища из России - СМИ

Зеленский подписал закон, который упрощает изменение целевого назначения земли

Президент Зеленский подписал закон, который упрощает процесс изменения целевого назначения земли, чтобы быстрее привлекать инвестиции для восстановления Украины.

Экономика •   •  14652 просмотра
Зеленский подписал закон, который упрощает изменение целевого назначения земли

Зеленский поручил разработать программу кэшбэка "Покупай украинское" для поддержки отечественного бизнеса

Президент Зеленский поручил Кабинету Министров разработать программу возврата средств "Покупай украинское", чтобы поддержать местный бизнес и сохранить украинские деньги в обращении в стране.

Экономика •   •  13773 просмотра
Зеленский поручил разработать программу кэшбэка "Покупай украинское" для поддержки отечественного бизнеса

Украина усиливает линию обороны на Авдеевском направлении - Тарнавский

Российско-оккупационные войска увеличили количество наземных штурмов до рекордного уровня за последние две недели на Таврическом направлении, сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Война •   •  14733 просмотра
Украина усиливает линию обороны на Авдеевском направлении - Тарнавский

"Новые инструменты этой войны": Боррель собирается предложить ЕС создать фонд помощи Украине для разработки дронов и ИИ

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель предложит сосредоточить помощь ЕС Украине на разработке беспилотников и искусственного интеллекта как новых инструментов в войне против россии.

Война •   •  14766 просмотра
"Новые инструменты этой войны": Боррель собирается предложить ЕС создать фонд помощи Украине для разработки дронов и ИИ