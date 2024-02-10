Это позор для международной судебной системы: Буданов о решении Международного суда ООН по иску Украины

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что решение Международного суда ООН по иску Украины о сбивании Россией малайзийского Боинга в 2014 году является позорным. Об этом Буданов заявил изданию Liberation, передает УНН.

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Это позор для международной судебной системы, это судебное решение является ошибкой и катастрофой, непризнание очевидных фактов будет иметь очень весомые последствия, прежде всего для многих цивилизованных стран - сказал Буданов.

Он отметил, что по логике суда россия не является спонсором терроризма, потому что не было перечисления на счета для закупки оружия, а было применение оружия, системы российской противовоздушной обороны, что привело к потерям.

Есть риск, что если страна-агрессор даст ПЗРК, а не деньги, и они собьют гражданский Боинг, то это в принципе не будет действовать как терроризм - добавил Буданов.

Напомним

Международный суд ООН огласил решение по делу о нарушении Россией двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о запрещении всех форм расовой дискриминации.

Суд частично удовлетворил иск Украины, однако отверг большинство ее обвинений.