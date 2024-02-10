Это позор для международной судебной системы: Буданов о решении Международного суда ООН по иску Украины
Киев • УНН
Руководитель военной разведки Украины раскритиковал решение Международного суда ООН о том, что Россия не несет ответственности за терроризм в сбивании самолета "Малайзийских авиалиний" рейса 17 над Украиной в 2014 году.
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что решение Международного суда ООН по иску Украины о сбивании Россией малайзийского Боинга в 2014 году является позорным. Об этом Буданов заявил изданию Liberation, передает УНН.
Детали
Это позор для международной судебной системы, это судебное решение является ошибкой и катастрофой, непризнание очевидных фактов будет иметь очень весомые последствия, прежде всего для многих цивилизованных стран
Он отметил, что по логике суда россия не является спонсором терроризма, потому что не было перечисления на счета для закупки оружия, а было применение оружия, системы российской противовоздушной обороны, что привело к потерям.
Есть риск, что если страна-агрессор даст ПЗРК, а не деньги, и они собьют гражданский Боинг, то это в принципе не будет действовать как терроризм
Напомним
Международный суд ООН огласил решение по делу о нарушении Россией двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о запрещении всех форм расовой дискриминации.
Суд частично удовлетворил иск Украины, однако отверг большинство ее обвинений.
Это позор для международной судебной системы: Буданов о решении Международного суда ООН по иску Украины
Руководитель военной разведки Украины раскритиковал решение Международного суда ООН о том, что Россия не несет ответственности за терроризм в сбивании самолета "Малайзийских авиалиний" рейса 17 над Украиной в 2014 году.
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