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Это позор для международной судебной системы: Буданов о решении Международного суда ООН по иску Украины

Это позор для международной судебной системы: Буданов о решении Международного суда ООН по иску Украины

Киев  •  УНН

10 февраль 2024, 12:44  •  5677 просмотра

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Руководитель военной разведки Украины раскритиковал решение Международного суда ООН о том, что Россия не несет ответственности за терроризм в сбивании самолета "Малайзийских авиалиний" рейса 17 над Украиной в 2014 году.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что решение Международного суда ООН по иску Украины о сбивании Россией малайзийского Боинга в 2014 году является позорным. Об этом Буданов заявил изданию Liberation, передает УНН.

Детали

Это позор для международной судебной системы, это судебное решение является ошибкой и катастрофой, непризнание очевидных фактов будет иметь очень весомые последствия, прежде всего для многих цивилизованных стран

- сказал Буданов.

Он отметил, что по логике суда россия не является спонсором терроризма, потому что не было перечисления на счета для закупки оружия, а было применение оружия, системы российской противовоздушной обороны, что привело к потерям.

Есть риск, что если страна-агрессор даст ПЗРК, а не деньги, и они собьют гражданский Боинг, то это в принципе не будет действовать как терроризм

 - добавил Буданов.

Напомним

Международный суд ООН огласил решение по делу о нарушении Россией двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о запрещении всех форм расовой дискриминации.

Суд частично удовлетворил иск Украины, однако отверг большинство ее обвинений.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаПолитика
boingБоинг
mezhdunarodnii-sudМеждународный суд
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
kyrylo-budanovКирилл Буданов
ukrainaУкраина
Це ганьба для міжнародної судової системи: Буданов про рішення Міжнародного суду ООН за позовом України
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